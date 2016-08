Tijuca Tênis apresenta música e magia em: “A Princesinha Sofia”

Ricardo Albuquerque

Ela virou princesa de repente e a história está em cartaz sábado 23 e domingo dia 24 de julho, a partir das 17:30 no Tijuca Tênis Clube em: “Era uma vez…Princesa Sofia”.

Sofia é uma menina comum que tem a vida mudada quando sua mãe se casa com o Rei Roland II e para aprender a ser uma Princesa de verdade ela entra na “Escola de Princesas”, mas não imaginava os desafios que teria que superar.

A Princesa Sofia terá que enfrentar o atrapalhado feiticeiro Cedric, que tenta roubar seu amuleto mágico, presente do Rei e a inveja de sua nova meia irmã Amber, que sente-se ameaçada. No entanto a princesinha contará com a ajuda das professoras, Fadas Flora, Fauna e Primavera, do esperto Coelho Clover e de uma amiga especial: Cinderela.

– É uma história singela, pois, a pequena Sofia não sonha em ser princesa ela só quer ser feliz como qualquer criança, por isso o espetáculo trabalha valores como a amizade, família o certo, o errado, bem, o mal e claro: o amor. Apresentamos um musical com muitas canções, cenário e figurino especiais e a criançada vibra com as aventuras da Princesinha Sofia – explica o diretor André Paim.

“Era uma vez…A Princesa Sofia” – Teatro Henriqueta Brieba – Tijuca Tênis Clube

Rua Conde de Bonfim, 451 Tijuca – Tel: 3294-9300

Inteira: R$ 50,00 / Meia: R$ 25,00 / Leitores com print desta publicação: R$ 20,00

Produção: AMIGARTE Produções Artísticas