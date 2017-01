TOQUINHO, IVAN LINS E MPB 4 RETORNAM AO METROPOLITAN COM O SHOW 50 ANOS DE MÚSICA 

Juntos, estes grandes nomes da música comemoram meio século de sucesso em apresentação única, no dia 18 de março, no Rio de Janeiro

O Metropolitan, no Rio de Janeiro, recebe novamente o show 50 Anos de Música, sucesso de público onde Toquinho, Ivan Lins e MPB4 se unem para comemorarem este meio século de carreira.

A venda para o público em geral já está disponível desde o dia 18 de janeiro. Os ingressos poderão ser adquiridos pela internet (www.ticketsforfun.com.br), nos pontos de venda espalhados pelo Brasil e na bilheteria do Metropolitan. O show é apresentado pela TIME FOR FUN.

Para o show, o público pode esperar surpresas e deliciosas histórias de tantos anos de sucesso. Toquinho, com seu violão inigualável, aliando técnica, virtuosismo e sensibilidade em sucessos como “Aquarela” e “Samba de Orly”; Ivan Lins, mestre das harmonias, com canções de sucesso internacional como “Dinorah” e “Começar de novo”, e o grupo vocal MPB4, grande intérprete dos mais conhecidos compositores da música popular brasileira, incluindo seus dois companheiros de cena, em músicas inesquecíveis como “Amigo é pra essas coisas” e “Roda viva”.

Sobre Toquinho – Antonio Pecci Filho nasceu em São Paulo, em julho de 1946. Gravou cerca de 80 discos, compôs mais de 450 músicas e fez mais de 8 mil shows pelo Brasil e exterior. “Construir acordes e harmonias, fazer música e poesia” é a profissão de Toquinho, que sabe harmonizar também a vida no compasso do prazer, no contraponto entre a paixão e a amizade, a família e os amigos. Dotado de uma natureza lúdica e leve, divertir-se foi sempre seu prato predileto em torno de mesas de bar, restaurante, sinuca. Teve o privilégio de ainda jovem conviver e trabalhar durante dez anos com Vinicius de Moraes, de fazer a trilha sonora da primeira novela de TV a cores (“O bem-amado”) e de fazer o primeiro CD-ROM e o primeiro DVD autorais no Brasil. Além da música, sua paixão é o futebol. Em 2011, Toquinho lançou “Quem viver, verá” (Biscoito Fino), depois de um recesso de oito anos sem gravar canções inéditas. Completou em 2015 cinquenta anos de carreira.

Sobre Ivan Lins – Compositor e músico de primeira linha, Ivan Lins pode se orgulhar não apenas de ter constantemente registrado sua importância na história da música popular brasileira, mas também de ter contribuído para levar a cultura do nosso país para o resto do mundo. Com mais de 35 discos e 400 canções, é um dos compositores mais gravados e conhecidos fora do Brasil. Entre os admiradores e intérpretes de suas músicas, estão as musas do jazz Ella Fitzgerad e Sarah Vaughan, Jane Monheit, Sting e Barbra Streisand. No Brasil, o primeiro sucesso do artista foi “Madalena”, sucesso na voz de Elis Regina. Agraciado com um Grammy de “Melhor Álbum de MPB” em 2009, repetiu o feito em 2015. Suas composições marcam presença nas trilhas sonoras das telenovelas e minisséries brasileiras.

Sobre MPB4 – Mais importante grupo vocal brasileiro contemporâneo, a partir da década de 1960 o MPB4 ganhou destaque com interpretações voltadas aos movimentos culturais e políticos, enfrentando com sua voz a censura e a repressão. Daí saíram marcos da nossa música. E o sucesso continuou com força. Os shows do grupo percorrem todo o Brasil há cinco décadas. No exterior, o MPB4 também é prestigiado em países como Portugal, Argentina, Uruguai, Cuba, Itália e Estados Unidos. Suas apresentações sempre renderam prestígio e reconhecimento de público e crítica. O MPB4 é composto por Dalmo Medeiros (voz e percussão), Milton Santos Filho (voz e violão), Aquiles Rique Reis (voz e percussão) e Paulo Malaguti (voz, teclado e percussão).

TOQUINHO, IVAN LINS E MPB4 – 50 ANOS DE MÚSICA

Copatrocínio: Antarctica

Datas: Sábado, dia 18 de março de 2017.

Horário: 22h

Local: Metropolitan – Rio de Janeiro (RJ)

Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca

Duração: Aproximadamente 1h30.

Capacidade: 3.120 lugares.

Ingressos: de R$ 40 a 220 (ver tabela completa).

Classificação etária: 12 a 14 anos: permitida a entrada acompanhados dos pais ou responsável legal. 15 anos em diante: permitida a entrada desacompanhados.

Acesso para deficientes

Ar-condicionado

Estacionamento do Shopping: R$ 9 (pagamento antecipado)

– Vale Cultura