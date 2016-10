Tradicionais restaurantes do Rio colocam a mão na massa para comemorar o Dia do Macarrão e se unem para ajudar o Pró Criança Cardíaca

Macarrão Solidário

O “nhoque da sorte” a maioria das pessoas conhece. Mas e a “macarronada do bem”? Trata-se de uma iniciativa que reúne empresários do ramo da gastronomia, que destinam o faturamento obtido com pratos que possuem a massa como base a uma instituição com notória atuação social. Essa mobilização acontece em comemoração ao Dia do Macarrão, em 25 de outubro. A data existe há mais de 20 anos, quando foi criada na Itália, durante o 1º Congresso Mundial de Pasta, realizado em Roma.

Este ano, diversos restaurantes do Rio se uniram para a ação e vão colocar a mão na massa, literalmente, para ajudar o Pró-Criança Cardíaca, que desde 1996 ajuda crianças carentes portadoras de doenças do coração.

Um deles é o Adega do Cesare, que há mais de 50 anos é tradição em Copacabana. Por lá, o Espaguete à Bolonhesa (R$ 29) será o sucesso do dia.

Seguindo o roteiro, o Terra Brasilis, que fica debruçado sobre a Praia Vermelha, de frente para um dos principais cartões postais do Rio – o Pão de Açúcar – vai apostar no delicioso Espaguete com Camarões e Shitake (R$ 60). Hum… é sem palavras!

Já o Uh Lalá, renomado restaurante no melhor estilo buffet, no Leblon, incrementou a comemoração do Dia do Macarrão com um Linguine especial de Frutos do Mar (R$ 45).

E aqueles apaixonados por gastronomia japonesa não precisam ficar tristes. Dois dos melhores restaurantes japoneses do Rio prepararam um espaço no cardápio para que cariocas e turistas façam uma boa ação na data, enquanto degustam os sabores das casas.

No Azumi, tradicional em Copacabana, a pedida é o Yakisoba de Carne (R$ 70). Já no Yumê, os clientes também poderão saborear o Yakisoba (R$ 72), só que nas duas versões: carne e frango.

Com tantas opções diversas, está nas mãos dos comensais investir em um almoço ou jantar tão saboroso quanto solidário e comemorar o Dia do Macarrão em grande estilo.

SERVIÇOS:

AZUMI

Rua Ministro Viveiros de Castro, 127 – Copacabana.

Telefones 2541-4294/2295-1098

Número de lugares: 70 lugares

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, de 19h a meia noite. Sexta e sábado fecha a 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos.

Manobrista no local

PS: Curiosidade: LEI SECA

O Azumi oferece o serviço de levar o cliente de volta para casa. O cliente vai dirigindo seu carro, depois que ele consome bebida alcoolica, o funcionário da casa leva o cliente para a casa. Será cobrado apenas o valor do taxi de volta

ADEGA DO CESARE

Endereço: Rua Joaquim Nabuco n44 loja A e B – Copacabana. Telefone 2523-1429 – 2523-0467

Horário de funcionamento: De 11h às 01h

Cartões de crédito: Todos – Cartões de débito: Todos – Cartões de refeição: Todos Tíquetes: Todos

Entrega em domicílio por toda Zona Sul.

www.adegadocesare.com.br

TERRA BRASILIS

Endereço: Praça General Tibúrcio s/n – Urca

Telefone: 2275-4651

Horário de funcionamento: Quilo – De segunda à sexta de 11h30 às 15h30 e sábados, domingos e feriados de 12h às 16h. À la carte – De domingo à quinta-feira de 11h30 às 23h30 e sexta e sábado às 00h30.

Cartões de crédito e débito: Todos

Cartões de refeição: Aceita somente Visa Vale e PlanVale.

www.restauranteterrabrasilis.com.br

UH LALÁ

Endereço: Rua Aristídes Espínola, 88 – LJ A/C – Leblon

Telefone: (21) 2279-4473; 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11:30 às 16:00. BAR: Segunda a Quinta das 19:30 à 0:00 h. Sexta e Sábado: das 19:30 à 1:00.

Cartões de crédito e débito: Todos.

YUMÊ

Endereço: Rua Pacheco Leão nº 758 – Jardim Botânico – RJ

Telefone: 3205-7321

Número de Lugares: 120

Horário de funcionamento: Segundas das 12h a 00h; Terças, quartas e quintas das 12h as 01h, Sextas e Sábados de 12h as 02h e Domingos de 12h a 00h

Cartões de débito e crédito: Todos

Estacionamento terceirizado: R$ 15,00

Entrega em domicílio por toda Zona Sul

www.yumekin.com