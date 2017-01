Tratamento estético Bucomaxilofacial com PRF – plasma rico em fibrina

O que é Fibrina ?

A fibrina é uma substância encontrada no sangue que ajuda na estimulação do colágeno.

Como é realizado o tratamento com PRF para estetica Bucomaxilofacial ?

É coletado o sangue do próprio paciente, este sangue é colocado em uma centrífuga que vai ajudar a separar o sangue em parte branca e parte vermelha.

A parte branca ,rica em fibrina será reinjetada em diversas regiões da face do paciente com o objetivo de estimular o colágeno em regiões com rugas , flacidez e marcas.

O procedimento não possui risco e não utiliza nenhuma outra substância além do sangue do próprio paciente.

Logo após o procedimento o paciente ficará pouco inchado e com a ajuda da drenagem linfática todo edema vai sumindo em até uma semana. Em trinta dias começam a aparecer os resultados iniciais.

Quais indicações

Feridas em região oral

Qualquer região da face que esteja com flacidez , ruga ou envelhecimento.

Quais as vantagens

Muitas das vezes realizando este tratamento o paciente não terá a necessidade da aplicação de preenchedores ,pois será realizado um processo de renovação celular natural , além disso a durabilidade do resultado é muito maior e vai variar de paciente para paciente.

Dr Fabio Ricardo Barros

