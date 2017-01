UH LALÁ ABRE AS PORTAS PARA 2017 MAIS CEDO

Restaurante no Leblon acaba de inaugurar menu de café da manhã com quatro opções fechadas

O café da manhã é considerado por muitas como a refeição mais importante do dia, quando devemos consumir muitas vitaminas e apostar em um cardápio balanceado para ter energia e disposição pelas próximas horas. Pensando nisso, o restaurante Uh Lalá, no Leblon, que sempre aposta em opções funcionais e saudáveis em seu menu, acaba de inaugurar um novo turno na casa e passa a receber comensais para a primeira refeição do dia.

Para começar o dia com as energias recarregadas, os chefs José Alves e Francisco Rubens, que comandam as panelas da casa, criaram quatro opções de café da manhã recheados de gostosuras artesanais preparadas com muito amor, priorizando uma refeição completa, cheia de sabor e saúde.

“Fazemos nossos pães e geleias aqui mesmo no Uh Lalá e eles chegam à mesa fresquinhos e com aquele sabor especial de comida artesanal.”, explica a proprietária Laís Cadman.

O Energético (R$ 36 por pessoa) combina pão artesanal de beterraba, geleia artesanal de banana com especiarias, suco de limão siciliano, pepino, laranja e gengibre, fatias de manga, café, chá, chocolate ou cappuccino, manteiga, queijo branco (ricota ou cottage) e peito de peru. O Green (R$ 36 por pessoa) leva à mesa pão artesanal de espinafre com gengibre, geleia artesanal de maçã com laranja siciliana, suco de maçã verde, abacaxi, menta e aipo, fatias de melão, café, chá, chocolate ou cappuccino, manteiga, queijo branco (ricota ou cottage) e peito de peru. A opção chamada Antioxidante (R$ 36 por pessoa) reúne pão artesanal de cenoura com chia, geleia artesanal de frutas vermelhas, suco de hibisco com maçã vermelha, pimenta rosa e goji Berry, fatias de mamão, café, chá, chocolate ou cappuccino, manteiga, queijo branco (ricota ou cottage) e peito de peru. O Funcional (R$ 36 por pessoa) é combinação de panqueca de aveia e requeijão com farinha de linhaça, geleia de ameixa, suco de uva, salada de frutas, café, chá, chocolate ou cappuccino, manteiga clarificada (opção mais saudável e sem lactose), queijo branco (ricota ou cottage) e peito de peru.

“Na correria do dia-a-dia, muitas vezes acabamos não nos permitindo ter um café da manhã gostoso, com calma, desfrutando os alimentos… Essa refeição é a primeira do dia, quando seu corpo não ingeriu nada por horas, é muito importante optar por uma comida saudável, preparada sem conservantes e aditivos comuns em preparações industrializadas. É um cuidado ímpar com você mesmo!” opina Laís.

Para quem deseja uma opção menos farta, a casa também oferece os pratos individualmente. O café da manhã é servido apenas aos finais de semana, das 9h às 11h30.

Serviço:

Uh Lalá

Endereço:

Rua Aristides Espínola nº 88 Lj A/C – Leblon

Telefone: (21)2279-4473 / 2512-0866 / 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11h30 às 16h.

BAR: Segunda a Quinta das 19h30 à 00h, Sexta e sábado: das 19h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos