Uh Lalá lança menu degustação só de massas para comemorar o aniversário do Leblon

Um dos bairros mais charmosos da Cidade Maravilhosa, o Leblon não é apenas o cenário favorito das novelas das 8, mas também um bairro muito querido entre cariocas e turistas.

Reconhecido por suas ruas cheias de charme e tranquilidade, lojas de muito bom gosto e excelente cena gastronômica, o bairro quase centenário comemora 98 anos no dia 26 de julho sem perder a jovialidade e a capacidade de se reinventar.

Uma das joias do Leblon é o restaurante Uh Lalá, aconchegante bistrô que é ponto de encontro de moradores do bairro, turistas e trabalhadores locais no horário do almoço, em que oferece um farto buffet recheado com opções que agradam a todos os paladares. À noite, a casa funciona em sistema à la carte e oferece opções leves e frescas cheias de sabor.

Para comemorar a data especial, a proprietária da casa Laís Cadman criou um menu degustação especial de massas com entrada, três pratos principais e sobremesa que será servido à noite, estreando no dia 26, em cartaz até o dia 03 de agosto. O menu será preparado a quatro mãos pelos chefs José Alves e Deusimar Rodrigues e custará R$ 99 por pessoa.

Iniciando o percurso, a restauratrice sugere o Suppli al telefono, petisco de origem romana que leva à mesa quatro unidades de bolinho de arroz recheado de mussarela. Em seguida, o comensal será convidado a degustar uma deliciosa massa fresca: o Ravióli sem glutén, recheado de cogumelos, com molho de tomate orgânico e manjericão (Foto). O desfile de pratos apresenta então o Nhoque colorido por açafrão ao ragu de ossobuco. Para finalizar a sequência de pratos salgados, um saborosíssimo Robalo com camarão, ervas, alcachofra e cogumelo shiitake fatiado, na companhia de risoto de aspargos. A sobremesa fica por conta do clássico Créme Brûlé, doce francês que leva um toque italiano ao ser finalizado com uma fina camada de Nutella.

Fotos Rio Art Com

Serviço:

Uh Lalá

Endereço: Rua Aristides Espinola nº 88 Lj A/C – Leblon

Telefone: (21) 2279-4473 / 2512-0866 / 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11h30 às 16h.

BAR: Segunda a Quinta das 19h30 à 00h, Sexta e sábado: das 19h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos