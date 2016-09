Uh Lalá, no Leblon, aproveita a chegada da primavera e lança novidades

Foto: Marcus Teles

NOVA ESTAÇÃO, NOVO CARDÁPIO no buffet que prometem conquistar, ainda mais, os clientes

A chegada das flores, com suas cores diversas e respectivos perfumes que encantam a cidade na primavera, vai ser comemorada pelo Uh Lalá. A casa, localizada em um dos lugares mais aconchegantes para encontros gastronômicos, o Leblon, vai aproveitar a nova estação para também presentear os clientes com um novo buffet funcional por quilo (R$ 99,80). Fresquinho e bem variado, promete conquistar ainda mais os comensais.

Segundo a proprietária da casa, Laís Cadman, a ideia foi repaginar os sabores, sem esquecer da proposta de uma culinária saudável e nutritiva, marca registrada do restaurante. Para isso, contou com a ajuda da nutricionista e personal diet Alessandra Almeida, que trabalha na famosa clínica Andreia Santa Rosa. Graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e pós-graduada em Nutrição Funcional e Nutrição aplicada à Gastronomia, atua tanto na cidade do Rio de Janeiro quanto em Brasília. “O Uh Lalá tem todo o cuidado com a qualidade e com a linha que seguimos, de proporcionar aos clientes uma experiência gastronômica saudável e com ingredientes frescos, selecionados e muito saborosos. Com a parceria da Alessandra, trazemos um novo conceito d e nutrição personalizada e voltada para qualidade de vida e bem-estar do cliente. Por isso, acreditamos que vai ser um sucesso essa novidade.” – destaca.

O mesmo reforça a nutricionista, que participa de cada detalhe da culinária preparada para o cardápio e ressalta a importância da alimentação funcional. “A alimentação funcional traz uma proposta preventiva, um conceito que foge das linhas tradicionais de contagem de calorias. Atualmente, somos cercados de agentes prejudiciais ao nosso organismo. Desde o ar poluído pela fumaça dos carros à contaminação de alimentos com componentes químicos. Preocupar-se com opções que favoreçam o funcionamento do metabolismo contra esses agentes é fundamental para um corpo e mente saudáveis” – finaliza.

Para quem ficou curioso, o roteiro do menu é pra lá de especial. No Couvert, os clientes poderão saborear o mix de nuts com alecrim, flor de sal, açafrão e damasco ou o Mediterrâneo, que combina antepasto de berinjela, pastinha de tomate enriquecida com biomassa de banana verde, búfala com manjericão e pimenta rosa. Para acompanhar, deliciosas torradinhas bem crocantes.

Já o passeio pelas Entradas inclui opções incríveis como o Creme de Abóbora com leite de coco, gengibre e pimenta biquinho, além da Panelinha de Mignon aperitivo, reduzido no balsâmico com cacau e tomate confit. Isso sem contar as lindas Bruschettas de camarão com alho poró ou o Carpaccio de Pupunha ao pesto de manjericão e tomates.

Entre os grelhados que os clientes podem escolher estão filés de frango orgânico, filés mignon ou de picanha, salmão ou tilápia, além do quinoa burguer como alternativa vegana. Todos eles podem ser escoltados por acompanhamentos como os purês de raízes (batata doce, inhame ou batata baroa, enriquecidos com biomassa de banana verde), legumes salteados na manteiga ghee e sálvia, arroz de amêndoas e os molhos especiais da casa como o de frutas vermelhas reduzidas no vinho tinto e mel.

Outros pratos excelentes também compõem o buffet como o Nhoque de batata doce roxa, preparado sem ovo, servido no molho de tomate orgânico e fresco, e a Lasanha com massa de chia, recheada de pistache, nozes e ricota. Uma delícia!

O Uh Lalá também repaginou o buffet frio do almoço, servido de segunda a domingo. A cada dia da semana os clientes poderão ter mais de cinco opções de saladas como mix de folhas orgânico, salada de berinjela assada à grega, temperada com passas e nozes, abobrinhas grelhadas enroladas em rúcula, tomate seco e muçarela, salada de abacate com sementes de girassol, salada de tofu com gengibre, mini folhas verdes orgânicas e lascas de queijo de ovelha, além do couscous marroquino com hortelã e legumes. São muitas as opções maravilhosas.

O novo cardápio também inclui quiches, sanduíches e sucos especiais como o de manga com leite de amêndoas e pimenta dedo de moça (R$ 8,00), suco de beterraba, cenoura, maçã e pimenta rosa (R$8,00), ou o suco de couve, cenoura, maçã e maracujá (R$ 8,00). Isso sem contar as deliciosas sobremesas, como o Brigadeiro de banana verde com castanhas do Pará. Hum…

Com tantas novidades e uma gastronomia que combina os melhores sabores para surpreender o paladar, vai ficar difícil não dar um passeio de primavera sem visitar o Uh La Lá para conferir todas as delícias. O clima do local é ideal para quem deseja apreciar a culinária da casa sem pressa, enquanto acompanha o vai e vem do bairro bucólico, seja no salão principal ou na bela varanda.

SERVIÇO

Uh Lalá

Endereço: Rua Aristides Espínola nº 88 Lj A/C – Leblon

Telefone: (21) 2279-4473 / 7891-2571

Horário de funcionamento: ALMOÇO: Segunda a Domingo das 11h30 às 16h. BAR: Segunda a Quinta das 19h30 à 00h, Sexta e sábado: das 19h30 à 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos