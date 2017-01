UM TÍPICO ALMOÇO JAPONÊS COM A FAMÍLIA OHARA

Azumi lança novos teishokus para o almoço executivo

O restaurante oriental Azumi, que soma 27 anos em Copacabana, é um verdadeiro pedacinho do Japão. Ao adentrar a casa, os clientes são transportados para um ambiente tipicamente japonês, longe da correria da cidade, e podem compartilhar uma refeição caseira e deliciosa, no melhor estilo oriental.

O tradicional reduto comandado pela família Ohara acaba de lançar novidades para o almoço executivo – também conhecido como Teishoku, em japonês. O restaurante começou a abrir para o almoço durante as Olimpíadas e o sucesso foi tão grande que o menu continuou a ser servido após o fim do evento. A aposta do Azumi para o horário são pratos caseiros, típicos do almoço japonês e muito parecidos com o que os Ohara comem na residência da família.

“Nós decidimos levar para a família Azumi o que a família Ohara come em casa. São combinações clássicas japonesas, que tem aquele sabor indescritível de comida caseira. Comida para aquecer o coração!” – conta a proprietária Alissa Ohara, da segunda geração da família que fundou e administra o local.

O Teishoku é uma boa alternativa para o clássico almoço executivo carioca, trazendo diferentes ingredientes e preparações para surpreender o paladar, sem comprometer a principal refeição dos brasileiros. Entre as novidades está o Kakesoba Teishoku, opção vegetariana com macarrão, o Korokke Teishoku, com croquete ou croquete de creme de siri e o Tonkatsu Teishoku, com milanesa de porco. Todos são muito bem servidos, acompanhados de arroz, sopa, picles, tamago e vegetais do dia. Todas as opções custam R$ 50 cada.

Os teishokus agora são servidos em bentôs e podem ser preparados para viagem. O restaurante entrega pedidos acima de 15 unidades, na região da Zona Sul, com combinação prévia.

O horário de funcionamento para o almoço é entre 12h e 15h, todos os dias.

Serviço:

AZUMI

Rua Ministro Viveiros de Castro, 127 – Copacabana

Telefones 2541-4294/2295-1098

Horário de funcionamento: Almoço, todos os dias de 12h às 15h. Segunda à domingo de 19h a meia noite. Sexta e sábado fecha 01h.

Cartões de crédito e débito: Todos