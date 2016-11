Uma Noite no Berço do Samba: Porto da Pedra e Renascer encerram temporada da Série A

Caprichosos também se apresentará na noite de bambas

A próxima sexta-feira será de festa na quadra do GRES Estácio de Sá. Em mais uma rodada do evento “Uma Noite no Berço do Samba”, a escola de Ismael Silva receberá as últimas representantes do Grupo de Acesso nesta temporada e, para encerrar em grande estilo, a primeira escola de samba do Brasil reunirá as coirmãs Porto da Pedra e Renascer de Jacarepaguá, além de contar com a participação sempre especial da Caprichosos de Pilares.

A festa começa com a anfitriã e seu já tradicional show que conta com os principais segmentos. Embalados pela bateria Medalha de Ouro e sob o comando da voz de Thiago Brito e o carro de som, baianas, Velha-Guarda, passistas e os casais de mestre-sala e porta-bandeira encantam o público cantando os sambas que fizeram a história da agremiação.

Para abrilhantar a noite, a escola apresentará os casais classificados nas chaves 1 e 2 do concurso que vai eleger o terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Em seguida, as ilustres convidadas entram em cena para apresentações que prometem sacudir os sambistas.

O evento começa às 22h com entrada a R$30. Bem localizada, a quadra do GRES Estácio de Sá fica próxima a três estações de metrô ( Praça XI, Estácio e Cidade Nova), além de ser corredor para diversas linhas de ônibus que ligam as principais áreas da cidade. Há farta opção de táxi e facilidade de estacionamento no entorno. O endereço da quadra é rua Salvador de Sá, 206 – Cidade Nova. Informações 2504 2883.

Serviço: UMA NOITE NO BERÇO DO SAMBA COM CAPRICHOSOS DE PILARES, RENASCER E PORTO DA PEDRA

Data: 04 de novembro, sexta-feira

Horário: a partir das 22h

Valor: R$30

Endereço: rua Salvador de Sá, 206 – Cidade Nova

Classificação: 18 anos