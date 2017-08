Unidos de Lucas oferece oficina para passistas

Gosta de Carnaval e não sabe sambar? Mora na região da Leopoldina? A Unidos de Lucas pode facilitar tudo isso para você. Estão abertas as inscrições para as oficinas de samba no pé na quadra do Galo de Ouro da Leopoldina. Totalmente gratuitas, as oficinas, além de serem uma excelente oportunidade para exercitar o corpo, podem realizar o sonho de desfilar no Carnaval.

O encontro acontece todas as quintas-feiras, na quadra da vermelho e amarelo, a partir das 20h onde o coordenador da ala, Jardel Marriel, desenvolve o trabalho com passistas atuais e candidatos a integrar a ala que costuma encantar o público pelo gingado, charme e samba no pé.

A Unidos de Lucas integra o Grupo C da Liesb e desfilará na terça-feira de Carnaval com enredo que versará sobre o Nordeste. Criado por André Cezari e desenvolvido pelo carnavalesco Walter Guilherme, a escola passará pela Intendente Magalhães com o tema “ O Galo arretado canta o Nordeste, o Xodó do Brasil”, na luta pelo título e a ascensão ao Grupo B. O endereço da quadra é rua Cordovil, 333- Parada de Lucas

Foto.: Eduardo Holanda

Ascom GRES Unidos de Lucas

Joice Hurtado – (21) 99704 4116

Eliana Wanzeler – (21) 96407-9752