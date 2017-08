Universidade Castelo Branco inaugura laboratório com exames a partir de cinco reais

Com a população carente de atendimento a Universidade Castelo Branco (UCB) inaugurou um laboratório comunitário de ensino e pesquisa, no campus Realengo (Av Santa Cruz, 1631) que irá atender a população das Zonas Oeste e Norte. Em parceria com a NeoLab a partir de R$ 5,00 pacientes poderão fazer exames de urinálise, imunologia, hematologia, pré natal, triagem neo natal, coagulação, medicina do trabalho para empresas e inclusive mais complexos como teste de paternidade, sexagem fetal e testes gestacionais que apontarão se o bebê terá algum tipo de problema de saúde ou genético.

Os atendimentos serão de segunda a sábado, das 7h às 20h ou com agendamento domiciliar. Com capacidade para atender 200 pacientes por dia e produção de 100 mil exames por mês, atuarão no Laboratório Comunitário da UCB alunos de Farmácia, Biomedicina, Biologia e os alunos do nível técnico de Análises Clinicas do CAP Gissoni, acompanhados por profissionais qualificados. O NeoLab também será um centro de pesquisas para todos alunos e dará apoio para os cursos de Nutrição, Educação Física e Enfermagem.

Serviço

Laboratório Comunitário de Ensino e Pesquisa – NeoLab Análises Clínicas

Atendimento: segunda a sábado, das 7h às 20h

Preço: a partir de R$ 5.

Local: Campus Realengo UCB (Av Santa Cruz, 1631)