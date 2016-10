Workshop gratuito apresenta importância da oratória para os negócios

Falar em público, mesmo para profissionais do jornalismo e comunicação em geral, é um grande desafio e causa ansiedade. Desta forma, na terça, 18/10, a partir das 19h, a KB Comunicação promove o workshop gratuito: “Importância da Oratória e do Coaching para os Negócios”.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo pelo e-mail: kbcomunicacao1@gmail.com, para o evento que acontecerá no Espaço Ideal Eventos, na Rua Santa Luzia 760, no Centro do Rio de Janeiro. O especialista em Comunicação e Oratória, Guilherme Miziara (foto), abordará a importância de uma boa argumentação, como falar em público, como iniciar e terminar uma reunião de negócios e captar clientes.

Já o especialista em finanças e presidente da Núcleo Expansão, Alexandre Prado (foto capa), falará sobre o papel do coaching como recurso para o desenvolvimento de empresas, para executivos, na gestão de equipes e o business coaching. Inscrições limitadas a 100 vagas.

*Colaborou: Ramon Odriguez