Yokohama Café mostra em vídeo seu novo single: “A Beleza e sua Piromania”

Faixa foi captada dentro do projeto Casa da Frente, em Curitiba

Como uma espécie de inversão aos últimos lançamentos, a canção de outubro do Yokohama Café prima pela simplicidade. Allan Yokohama, único membro fixo do projeto mutante de uma música inédita, formação de banda e sessão fotográfica por mês, decidiu apostar no formato clássico de banda (baixo, guitarra, bateria e voz) para lançar a faixa “A Beleza e sua Piromania”.

Captada em áudio, vídeo e take único em Curitiba, a canção explora a beleza e os perigos que a envolvem. “A beleza é uma garota piromaníaca pronta para agir com violência, sem escrúpulos e sem limites. Promete não poupar os curiosos e mostra para quem está de olho que não é possível ficar impune a ela. Afinal quem não quer ser incendiado pela beleza e ter seu corpo em chamas?” explica Rodrigo Medeiros, autor da letra da faixa.

O registro foi gravado, mixado e masterizado no Nico’s Studios, dentro do projeto Casa da Frente. A direção do vídeo é de Fernando Hideki, com direção de áudio de Vinícius Braganholo, produção de Karime Kamel e fotos por Osvaldo Vanguarda. A formação deste mês da Yokohama Café tem Rodrigo Medeiros na voz, Gustavo Schirmer na guitarra, Bê Müller no baixo e Allan Yokohama na bateria e na melodia da faixa.

Durante as semanas que antecederão o single de novembro, o Yokohama Café irá mostrar o processo de composição de “A Beleza e sua Piromania”, disponibilizando versões prévias de arranjos e melodias pensadas para canção. Para ouvir essas versões basta ficar ligado na página do Facebook do projeto: https://www.youtube.com/channel/UCqXA8rWqELmhLlok3ZdwnfQ/videos

Sobre o projeto Yokohama Café:

O Yokohama Café é formado da união entre amigos a fim de criar músicas, contar histórias e simplesmente se divertir, vivenciando cada momento da criação. Tendo como único membro fixo o fundador Allan Yokohama, a banda traz músicos importantes de diversas bandas que marcaram época no cenário independente se revezando em formações diferentes, gerando uma canção e uma sessão de fotos totalmente inédita por mês, durante todo o ano de 2016.

Em janeiro o projeto estreou com “Asfalto”, que reunia alguns ex-integrantes da banda Narciso Nada pela primeira vez em anos. Para fevereiro o Yokohama Café contou com Diogo Soares, da banda acreana Los Porongas, para criar “Inventar o Agora”. O primeiro clipe da banda veio com uma animação da faixa “Preciso”, lançada em março. Já em abril, a teatral “A Fera Espera a Jaula Caducar” trouxe Lemoskine como grande convidado. O teatro continuou presente em maio, com “O Resto É Silêncio”, composta para uma interpretação rocker de Hamlet, de William Shakespeare.

As canções continuam com “O Espaço”, com Oneide Diedrich (Pelebroi Não Sei), Rapha Moraes (Rapha Moraes e The Mentes) e Fábio Elias (Relespública), divulgada em junho; “A Marcha das Formigas” cantada por Debbie Salomão (Audac), em julho. “Reféns (O Perdedor)”, com integrantes das bandas Anacrônica e Humanish; e por fim o clipe megalomaníaco de “O Menino no Vidro (ou O Nome que Achar Melhor)”, lançado em setembro com diversos nomes da cena curitibana dividindo o palco e o vídeo.