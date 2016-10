Yolo Love Party faz a festa do empoderamento na Zona Portuária, o novo Baixo Carioca

Yolo Love Party, a festa black mais afropunk do Rio chega à Zona Portuária, no coração da cidade, para marcar presença de uma vez por todas no calendário de eventos culturais que difundem e valorizam a cultura negra.

Em sua 3ª edição, dessa vez com o tema ‘’Sempre fo-mos Reis e Rainhas’’, reúne pela primeira vez no Sacadura 154: música, dança, moda, cultu-ra afro, estilo e empoderamento negro em um só lugar. A festa mais democrática do novo Baixo Carioca acontece no sábado do próxi-mo dia 22 (out), a partir das 23h, e promete levar o melhor do Hip Hop, Funk, Rap, Char-me, Trap, Afro Beats e muita música brasilei-ra para agitar a noite na pista. A Yolo garante fazer valer a ida ao Centro para atender um público que já ultrapassou, também, as fron-teiras da Zona Norte.

Além dos grupos de dança Love 4 Beyoncé e G’killaz, a cantora KING e o rapper BR sobem ao palco garantindo ainda mais ‘’MPB – Música Preta Brasileira’’ pra ninguém ficar parado. A atração internacional fica por conta do DJ Da Soul Ro-cka Walgee, diretamente de Miami trazendo o groove da soul music, slow jam e do afro house para as pick ups mais black style do Rio. Tekinho G-Rap é o mestre de Cerimônia, já residente, e o line up fica por conta da Dj Tamy e outros no-mes também já conhecidos do público como os Djs Jimmy Jay, Julio Rodrigues, WILLoW e Denis JPA. Batalhas de dança, makes artísticas e prêmios para os fi-gurinos mais estilosos estão garantidos na casa.

O espaço conta, ainda, com uma feira que leva o melhor da moda e das tendên-cias do estilo – produzidos e protagonizados por afroempreendedores de novas grifes como Crespo Soul, Nina Black, D’Afrika, entre outros. A escolha do local, não por acaso, traz à tona a importância da Zona do Cais do Porto como uma área bastante representativa da cidade. A Yolo Love Party, inspirada na máxima do lifestyle que, traduzindo ao pé da letra, quer dizer ‘’você só vive uma vez’’ cele-bra a história da região que guarda histórias amargas da escravidão, mas também a resistência popular que contribuiu para a formação da cultura carioca.

Os ingressos já estão à venda e o primeiro lote sai a R$20,00, o segundo lote a R$30,00 e na hora: R$40,00. A classificação é de 18 anos.

PONTOS DE VENDAS:

D´SAMBA (Norte Shopping), ARMADILLO (Barra Shopping), OUTLAWZ STORE (Rua Do Ouvidor N°130/Lj. K Galeria Ônix), VIP CLOTHINGS (Av. Nossa Senhora Da Penha, 284 Penha- Rj), SOUL DREAD – MADUREIRA (Rua Antônio Abreu, 54), AMERICAN STREET, BANGU SHOPPING, SHOPPING JARDIM GUADALUPE, CARIOCA SHOPPING, SHOPPING GRANDE RIO

– 1° Lote: R$ 20

– 2° Lote: R$ 30

– Na hora: R$ 40

Ingressos: Rua Sacadura Cabral, 154 Saúde – Rio de Janeiro

Por: Assessoria de imprensa: Priscila Bispo: 21 . 99549 – 4094