YUMÊ APOSTA EM FRUTAS PARA RECEBER A PRIMAVERA

O japonês contemporâneo Yumê, no Jardim Botânico, selecionou as frutas para dar mais sabor ao seu cardápio na primavera. A estação das flores foi homenageada com muitas cores e sabores, em pratos como o Camarão Crocante com salada de manga (R$ 58), camarão empanado em nozes, amendoim e flocos de milho; o Makimono Califórnia (R$ 28), que leva à mesa enrolado de kani com manga e pepino e o Sashimi de atum ao curry (R$ 98), servido com salada de manga e romã.

Outras sugestões que são a cara da estação: a fresca Salada Maki (R$ 26), com kani temperado com queijo, hortelã e pepino; o Sake Usugiri (R$ 38), carpaccio de salmão defumado com blinis de tapioca; o Chizu-Aonamaki (R$ 28), trouxinhas de couve com roquefort e o Hot Yumê (R$ 53, com 8 unidades), enrolado de salmão com camarão, cream cheese, ovas de capelin e cebolinha.

SERVIÇO:

YUMÊ

Endereço: Rua Pacheco Leão nº 758 – Jardim Botânico – RJ

Metrô a menos de 500 metros? Estação? Não

Telefone: 3205-7321

Número de lugares: 120

Horário de funcionamento: Segundas das 12h a 00h; Terças, quartas e quintas das 12h as 01h, Sextas e Sábados de 12h as 02h e Domingos de 12h a 00h

Cartões de crédito: Todos

Cartões de débito: Todos

Entrega em domicílio

Site: www.yumekin.com

