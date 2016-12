Yumê oferece menu Mutsuki para dar boas vindas ao ano 2017

Menu com dez pratos surpresa é boa pedida para a confraternização de fim de ano

A confraternização de fim de ano já é uma tradição entre os cariocas. Seja com os colegas de trabalho, a família ou amigos, não faltam oportunidades para celebrar o ano que passou e começar o Ano Novo com as energias renovadas e muita positividade.

O restaurante japonês Yumê criou um menu especial para oferecer como opção para a confraternização na casa: o menu Mutsuki. O nome significa Janeiro em japonês, uma homenagem ao primeiro mês do calendário lunar e a palavra representa as boas e amigáveis relações com o ano novo.

O menu Mutsuki contará com 10 pratos surpresa, escolhidos a dedo pelos chefs Francisco Alves, Edvan Medeiros e Jefferson Pacheco, reunindo clássicos da casa e criações do dia para surpreender o paladar dos clientes, que serão consultados previamente sobre suas preferências e restrições.

“Não posso estragar a surpresa, mas vou dar umas dicas: o Nori de manga com ova de salmão e a Lula recheada são alguns dos pratos que podem fazer parte da degustação”, entrega o chef Jefferson. O Nori de manga foi o prato provado e aprovado pela cantora Madonna em sua visita a casa há alguns anos. Um verdadeiro sucesso! E a Lula recheada é um clássico atemporal, um dos pratos mais pedidos do restaurante.

O menu degustação com 10 pratos sai a R$ 260 por pessoa (bebidas à parte) e será servido de domingo à quarta-feira, no almoço, das 13h às 16h e no jantar, a partir das 20h. Como em todo menu degustação, os pratos serão servidos em porções menores.

Para receber os grupos com privacidade e conforto, a casa disponibiliza dois espaços. No belíssimo Espaço Zen, localizado nos fundos do restaurante, os convidados poderão desfrutar de um ambiente único, que inclui teto retrátil para admirar os lindos dias de verão e um belo lago de carpas sob o chão de vidro. O espaço, com uma grande mesa no centro, pode ser fechado exclusivamente para uso do grupo mediante reserva para no mínimo 40 pessoas. Os comensais também podem optar em reservar os salões Mangá e Tóquio, no andar superior do casarão, que oferecem uma atmosfera mais contemporânea. A reserva também é feita mediante grupo de no mínimo 40 pessoas.

Para os anfitriões que não abrem mão de receber os convidados em casa, o Yumê vai disponibilizar uma super equipe com sushiman, garçom e cozinheiro para preparar esse delicioso menu em domicílio.

“Selecionamos nossos funcionários mais experientes para realizar o serviço a domicílio. As estrelas do Yumê que vão te ajudar a deixar sua festa ainda mais gostosa”, completa o chef.

O serviço é oferecido para no mínimo 30 pessoas, dependendo da disponibilidade da casa, e não estará disponível no Natal ou Ano Novo.

O Yumê, nome que significa sonho, é o cenário perfeito para comemorar o final do ano e iniciar o próximo com o pé direito.

Serviço:

YUMÊ

ENDEREÇO: RUA PACHECO LEÃO 758 JARDIM BOTÂNICO – HORTO

TELEFONE: 3205-7322/3205-7321/2113-9131/99124-1632

NÚMERO DE LUGARES: 160

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEGUNDA: ALMOÇO DE 12:00 ÀS 16:00 e JANTAR DE 18:00 ÀS 00:00 _ TERÇA A QUINTA: ALMOÇO DE 12:00 ÀS 16:00 _ JANTAR DE 18:00 ÀS 01:00 _SEXTA E SÁBADO: 12:00 ÀS 02:00 _ DOMINGO: 12:00 ÀS 00:00

CARTÕES DE CRÉDITO: TODOS

CARTÕES DE DÉBITO: TODOS

ESTACIONAMENTO: MANOBRISTA VALLET – R$ 18

ACEITA QUE O CLIENTE LEVE SEU PRÓPRIO VINHO? SIM

COBRA TAXA DE ROLHA? R$ NACIONAL E IMPORTADO? 45,00 / 60,00

ENTREGA EM DOMICÍLIO

SITE: WWW.YUMEKIN.COM

ABERTO EM QUE ANO EM 2005