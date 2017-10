Zona sul carioca recebe astros do esporte em evento com entrada gratuita 

Americano Justin Gatlin e Rosângela Santos estão confirmados no Desafio Mano a Mano

Categoria inédita promete emocionantes disputas com os medalhistas paralímpicos Petrucio Ferreira, Yohansson Nascimento e Michal Derus

Competição acontece nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, a partir das 9h, com entrada gratuita, no Jockey Club Brasileiro. Pista será montada no “Peão do Prado”

Público viverá emoção ao

A capital carioca será palco do Desafio Mano a Mano neste fim de semana, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. O evento promete agitar o Jockey Club Brasileiro com uma pista inédita de atletismo montada no meio da pista dos cavalos – área conhecida como “Peão do prado”. O projeto conta com formato inovador, grandes atletas internacionais e entrada gratuita. Uma oportunidade única para os moradores da cidades torcerem de perto. Após vitória histórica sobre Usain Bolt, o americano Justin Gatlin é o homem a ser batido. Entre as mulheres, Rosângela Santos, primeira brasileira a correr 100m abaixo de 11 segundos (10s91), promete dar trabalho às suas adversárias. Na categoria paralímpica, destaque para o atleta que foi ouro nos Jogos do 2016, o paraibano Petrucio Ferreira. O Desafio Mano a Mano chega em sua 5ª edição transbordando o esporte e mostrando a vocação do Rio pra mesclar, adrenalina, torcida e entretenimento

Serviço Desafio Mano a Mano: Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31 – Gávea – Rio de Janeiro



SÁBADO – 30/09 – A partir das 9h – Eliminatórias do feminino e masculino

DOMINGO – 05/06 – A partir das 9h – Finais feminino e masculino

*Na sexta, dia 29, será realizada uma coletiva de imprensa com Justin Gatlin, seguido de ação social com crianças de projetos sociais do SESI e reconhecimento de pista.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS ATLETAS E SOBRE O DESAFIO MANO A MANO

Disputas no Masculino – Justin Gatlin será desafiado

O americano Justin Gatlin, que em 2017 desbancou ninguém menos do que Usain Bolt, ao vencer o Mundial de Budapeste, chega ao​ Rio de Janeiro em busca do bicampeonato. O velocista, que participa do evento pelo segundo ano, segue desafiando não só seus concorrentes, mas também a ciência, ao viver grande fase de sua carreira. Em agosto, aos 35 anos, conquistou o bicampeonato mundial, com a vitoria em cima de Bolt. O corredor Isiah Young, também dos Estados Unidos, já está confirmado na disputa. Além dele, dois brasileiros serão definidos em uma classificatória com alguns dos melhores velocistas do país: Paulo André de Oliveira, Bruno Lins, Derick de Souza Silva e Luis Gabriel Pereira da Silva.

“Mais uma vez estou me preparando para o Mano a Mano. Estou muito empolgado com esse grande evento. Tenho certeza que será muito emocionante. Convido a torcida para participar. O evento acontecerá um lugar lindo, com uma arena incrível e uma corrida muito veloz”, empolga-se Gatlin.



Disputa no Paralímpico – reedição final paralímpica e mundial

Ele está numa fase imbatível. O velocista Petrucio Ferreira, atual campeão mundial e ouro nos Jogos Rio 2016 dos 100m T45-47 está confirmado na categoria paralímpica. O paraibano de apenas 20 anos ​lutará pela hegemonia de melhor atleta do planeta, na prova mais rápida do atletismo, ao lado dos mesmos adversários dos Jogos Paralímpicos

e do Mundial de Atletismo, disputado em julho desse ano, em Londres. No Mundial de Atletismo de Londres, Petrucio garantiu o ouro nos 100m e faturou o recorde do mundo com 10s53. Yohansson fechou a prova na segunda colocação (10s80), garantindo a prata e a dobradinha no pódio. O terceiro lugar ficou com o polonês Michal Derus, com 10s81. Nos outros anos, a disputa paralímpica no Mano a Mano era realizada com atletas da classe T43-44 (para amputados de membros inferiores). Esse ano será a estreia da classe T45-47, que conta com velocistas amputados de membros superiores.

“Estou muito feliz por ter recebido o convite para participar do Mano a Mano. Estou treinando bem, quero chegar para dar o meu melhor e fazer o que eu mais gosto de fazer

que é “brincar de apostar” corrida. Convido a torcida para participar desse evento lindo no Rio de Janeiro. Espero contar com o público para fazer um bom resultado”, declara Petrucio.

“Sempre tive vontade de participar do Mano a Mano. É um super evento. Uma oportunidade de Exibição para os atletas com a participação da torcida. Sem dúvida, teremos uma disputa incrível com o Petrucio e o atleta polonês”, empolga-se o multimedalhista Yohansson.



Disputas no feminino – Rosângela Santos promete dar trabalho

Rosângela Santos, atual recordista sul-americana nos 100m (10s91), promete dar trabalho às suas adversárias. Em excelente fase, a brasileira brigará pelo tetracampeonato.

As outras duas vagas na final serão preenchidas após a disputa do qualificatório, no sábado, entre as também brasileiras: Evelyn dos Santos, Franciela Krasucki, Geisa Coutinho

e Andressa Fidelis.

“Eu adoro esse evento. É uma competição muito legal que aproxima o público dos atletas. Sem dúvida, é uma oportunidade para os cariocas assistirem os melhores atletas do mundo. Fui campeã em outras edições e espero repetir o resultado”, declara Rosângela Santos.

Serviço:

Desafio Mano a Mano

Local: Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31

Data:

30/09 – Disputa eliminatória feminina e masculina

01/10 – Final masculina, feminina e paralímpica

Horário: A partir de 9h