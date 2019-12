021 Hall – A Sua Casa No Rio Sexta/20 Tem Baile Da 021 O DJ Papatinho Comandando As Pickups

A Boate 021, Agora é 021 Hall, Vamos Dar Um Upgrade Na Noite…

O ganhou uma nova casa de shows no dia 12 deste mês, a 021 Hall. Originalmente era a boate 021, mas o cenário atual da noite carioca, fez com que os empresários Olímpio Neto e Marcos Júnior (Professor Júnior), se juntassem para abrir a casa de show que fosse a cara do Rio, atendendo as necessidades de quem é exigente com qualidade, o melhor da música, conforto e diversão garantida, – e bem no coração da Barra Da Tijuca, um dos bairros mais “Night Business” da Cidade Maravilhosa. (release em anexo)

Nesta sexta-feira/20, o fenômeno atual do hip hop nacional, o DJ e beatmaker Papatinho é quem vai comandar a noite.

DJ e beatmaker do aclamado ConeCrewDiretoria, Papatinho estará no palco comandando as pick-ups da 021 no dia 20. Algumas apresentações surpresas acontecerão na noite.

Hoje referência no mercado nacional de produção musical, o produtor é um dos fundadores do grupo de Rap Cone Crew, além de fazer produções e parcerias com grandes artistas como Marcelo D2, Gabriel o pensador, Anitta, Criolo, BlackAlien, Mc Guime … entre outros.

No início da carreira se destacou na cena underground ao ser campeão da Battle Beats Brasil em 2008 e da batalha da Festa B.E.A.T.S em 2009.

Especialista na arte do “sample” alcançou notoriedade nacional como produtor com o hit “Chama os Mulekes”, usando com muita habilidade o sample de Nina Simone, onde conseguiu despertar a atenção de todo o público do rap brasileiro, e chegar aos ouvidos do mestre Snopp Dogg. Juntamente com a Cone Crew, participou de festivais como Lollapalooza, Planeta Atlântida, João Rock e Virada Cultural, e no final de 2014 realizaram a primeira turnê internacional do grupo, com shows em Lisboa, Porto e Coimbra (Portugal) e em (Irlanda).

Em 2015 deu início a carreira internacional como produtor, trabalhando em diversos estúdios em Los Angeles e participando de sessões com mega artistas, como Snoop Dogg e Travis Barker.

Fundador e diretor musical do novo selo Papatunes, as produções do “Rei dos Beats”, apelido dado pelos fãs, somam hoje mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. E vem muito mais por aí!

Ninguém vai ficar parado, afinal é dia de Baile Da 021 e com o fera do momento. Imperdível.

Menores de idade não entram. A casa abre suas portas às 22:30 e encerra às 05 da manhã. Camarotes, Lounge e Suítes pelo telefone (21) 97304-4108 ou email: reservas@021hall.com (Kauê Pataro). A 021 Hall fica na . Av. Armando Lombardi, 583, Barra Da Tijuca, Rio de Janeiro. Ingressos podem ser comprados pela internet, ou nos pontos de vendas. Maiores informações da programação e valores, só acessar: https://www.021hall.com/programacao.

Serviço:

Baile Da 021 – NA 021 HALL

Endereço: Av. Armando Lombardi, 583, Barra Da Tijuca, Rio de Janeiro.

Data: – Da 20 de Dezembro (sexta-feira)

Atração: – Papatinho e Convidados

– DJ Residente

Horário: – Portas às 22h30min – Encerramentos as 05h

Valores: – Pista Prime: Mulheres R$30 e Homens R$50

– Jirau: Unissex R$70

– Camarotes, Lounge e Suítes pelo cel (21) 97304-4108 ou email: reservas@021hall.com

Vendas: – 021 Halls (sem imposto) – Das 10hs às 17h.

– On-line: https://www.ingressorapido.com.br/event/33495-1/d/67311

– Cidade Das Artes (Av. Das Américas, 5.300, Barra) – Das 13 às 17h.

– 021 Turismo (Av. Rio Branco, 181/2009, Centro) – Das 10h às 19h.

– Sport West / Bangu Shopping (Rua Fonseca, 240, Bangu) – Das10 às 22h.

F. Etária: – 18 anos

Info: – 21 98856-2121 – De segunda a sexta das 10 as 18h

– https://www.021hall.com/