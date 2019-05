11 filmes imperdíveis para aproveitar o inverno e curtir um sofá

Vai ficar embaixo das cobertas? Então confira as melhores recomendações de filmes para agitar o dia e a noite!

Não perca essas recomendações e aproveite o inverno!

O inverno está chegando. Calma, não é outra referência à Casa Stark de Winterfell, de Game of Thrones, é uma questão climática mesmo: a estação mais fria do ano começa no dia 21 de junho e vai até 23 de setembro.

Se você quer aproveitar o friozinho para ficar debaixo das cobertas, a companhia de um bom filme pode deixar tudo ainda melhor. Prepare a pipoca e o refrigerante, contrate um dos melhores planos de TV por assinatura com a Zelas Conecta e tenha a companhia de ótimas obras cinematográficas para todos os gostos!

Melhores filmes para assistir neste inverno

Com tantas opções, você nem vai se importar com o clima frio!

1 – It: A Coisa (It, terror, 2017)

O filme, dirigido por Andy Muschietti, baseia-se no livro de mesmo nome, escrito pelo lendário Stephen King, e traz a história de sete crianças da cidade fictícia de Derry, Maine, que são perseguidas e aterrorizadas pela criatura Pennywise (Bill Skarsgård), a qual se alimenta de suas fobias e medos.

O filme bateu o recorde de longa-metragem de terror mais assistido de todos os tempos e atingiu uma bilheteria de US$ 700 milhões. Além disso, tornou-se o quarto filme restrito para menores de 17 anos de maior sucesso, reúne críticas positivas e é considerado como uma das melhores adaptações de Stephen King.

2 – Seven – Os Sete Crimes Capitais (Seven, suspense, 1995)

Dois policiais, David Mills (Brad Pitt) e William Somerset (Morgan Freeman), passam a ser os responsáveis por uma investigação curiosa e misteriosa: a de um serial killer cujos assassinatos são baseados nos sete pecados capitais, o que traz uma dose de suspense e emoção à obra.

O filme é um dos mais importantes da carreira do diretor David Fincher e foi o vencedor de três categorias do “MTV Movie Awards”: Melhor Filme, Melhor Vilão (Kevin Spacey) e Homem Mais Desejável (Brad Pitt).

3 – Os Caça-Fantasmas (Ghostbusters, comédia / aventura, 1984)

Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Egon Spengler (Harold Ramis), três professores de parapsicologia da Universidade Columbia, de Nova York, começam um negócio ousado: uma empresa especializada em aparições de seres sobrenaturais.

O empreendimento começa a ser bem-sucedido com o passar do tempo e, assim, eles se deparam com várias aventuras divertidas. Dirigido por Ivan Reitman, é considerado como um dos filmes de comédia mais engraçados de todos os tempos.

4 – A Bússola de Ouro (The Golden Compass, ação, 2007)

A órfã Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) foi criada na Universidade de Oxford e vive em um mundo onde cada pessoa tem um “daemon”, manifestação de suas almas na forma de um animal. Porém, chega um dia em que ela e Pantalaimon, seu daemon, descobrem uma substância chamada “pó”, que faz com que as crianças tenham comportamentos estranhos.

Ela passa a seguir seu protetor, Lorde Asriel (Daniel Craig) e descobre que várias crianças estão desaparecendo, até Roger (Ben Walker), seu grande amigo. Então, com um instrumento antigo parecido com uma bússola dourada, ela busca solucionar o mistério. A produção ganhou um Oscar de melhores efeitos visuais.

5 – Matrix Reloaded (The Matrix Reloaded, ficção científica, 2003)

Neo (Keanu Reeves) já havia derrotado as máquinas no primeiro filme, Matrix, e ainda mora na nave Nabucodonosor, junto com Morpheus (Laurence Fishburne), Link (Jarold Perrineau Jr.) e Trinity (Carrie-Anne Moss). Porém, uma nova ofensiva de 250 mil máquinas está escavando em sentido à cidade e pode chegar rapidamente.

Nabucodonosor é chamada para voltar a Zion, mas o Oráculo (Gloria Foster) envia um recado e faz com que a nave saia de novo, com Neo voltando à Matrix. Então, ele começa a procura pelo Chaveiro (Randall Duk Kim), nesta que é a segunda aventura de uma das trilogias mais famosas do cinema.

6 – Godzilla (Godzilla, ficção científica, 2014)

Este é o segundo filme da franquia feito por um estúdio dos Estados Unidos e conta a história de Joe Brody (Bryan Cranston), que teve de criar seu filho Ford sozinho depois da morte de sua esposa, Sandra Brody (Juliette Binoche), vitimada por um acidente na usina nuclear em que trabalhavam.

Quinze anos depois, Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), já adulto, é um soldado do exército dos Estados Unidos e tem que lutar contra Godzilla, um monstro gigante e muito assustador, para salvar todo o mundo e também sua família.

7 – Hitch – Conselheiro Amoroso (Hitch, comédia, 2005)

Alex Hitchens (Will Smith) é um doutor do amor, que oferece ajuda para que homens consigam conquistar a mulher de seus sonhos mediante o pagamento de uma taxa. Então, em um trabalho para Albert (Kevin James), contador apaixonado pela socialite Allegra Cole (Amber Valetta), Hitch encontra Sara Melas (Eva Mendes), jornalista que ele acredita ser o seu amor.

Movido por esse amor, Hitch tenta conquistar Sara usando usas estratégias, mesmo com o risco de ter sua identidade descoberta pelo veículo de comunicação em que ela trabalha. O filme é dirigido por Andy Tennant, de Caçador de Recompensa, Doce Lar e O Segredo, entre outros.

8 – O Espetacular Homem Aranha (The Amazing Spider-Man, ação, 2012)

Quarto filme da franquia do super-herói aracnídeo, este é o primeiro em que o protagonista, Peter Parker (Andrew Garfield), é interpretado por outro ator. O rapaz estudioso começou a namorar com Gwen Stacy (Emma Stone) e mora com seus tios, Ben (Martin Sheen) e May (Sally Field).

Um belo dia, Peter encontra uma maleta que o leva ao laboratório do Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), onde ele procura por respostas a respeito do que aconteceu com seus pais, Richard (Campbell Scott) e Mary (Embeth Davidtz), que estão mortos, embora entre em apuros quando encontra com o vilão Lagarto.

9 – Zootopia – Essa Cidade é o Bicho (Zootopia, fantasia, 2016)

Neste desenho animado da Disney, onde os animais se comportam como humanos, a coelha Judy Hopps foi criada em uma fazenda isolada mas tem o sonho de ir para a cidade grande e se tornar a prmeira coelha policial da história.

Embora lide com o preconceito e as manipulações de outros animais, ela encontra um amigo na raposa Nick Wilde, bastante conhecida por sua astúcia e ilegalidades. Ambas, então, começam a procurar por um animal desaparecido e se deparam com uma conspiração que atinge toda a cidade de Zootopia.

10 – V de Vingança (V for Vendetta, ação, 2005)

O filme se passa em uma Inglaterra futuristra, na qual vigora um regime totalitário. Evey Hammond (Natalie Portman) é salva de uma situação crítica por um homem de máscara, que é conhecido apenas como “V” (Hugo Weaving), muito carismático e dotado de grandes habilidades de combate.

V, então, chama seus compatriotas para que se rebelem contra a opressão do governo da Inglaterra e começa uma grande revolução. Evey tenta saber mais sobre o passado do mascarado e, então, descobre o que ele pretende fazer para tornar o país mais justo e livre para todos.

11 – Esquadrão Suicida (Suicide Squad, ação / fantasia, 2016)

Depois que o Superman aparece, a agente Amanda Waller (Viola Davis) se convencce de que o governo dos Estados Unidos precisa de uma equipe de metahumanos para conswguir lutar contra eventuais ameaças. Com isso, ela cria o Esquadrão Suicida, em que vilões perigosos ajudam a fazer missões em prol do governo sob a premissa de terem suas penas reduzidas em 10 anos.

Assim que Magia (Cara Delevingne) ataca, vários anti-heróis são chamados para as missões, como Pistoleiro (Will Smith), Arlequina (Margot Robbie), Crocodilo (Adeqale Akinnuoye-Agbaje), El Diablo (Jay Hernandez), Capitão Bumerangue (Jai Courtney) e AMarra (Adam Beach), ao passo que o Coringa (Jared Leto) tenta resgatar sua amada Arlequina.

Aproveite o inverno com ótimos filmes!

Com opções de filmes para todos os gostos que serão exibidos nos canais de TV a cabo, diversão, ação, aventura e drama não devem faltar durante a estação. Por isso, programe-se e não perca nenhuma dessas obras cinematográficas!