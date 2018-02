14 influenciadores do mundo todo divulgando a Índia

A digital influencer brasileira Gisele Almeida foi convidada com outros 14 influenciadores digitais do mundo todo, pelo Ministério do Turismo da Índia , o para divulgar lado luxuoso do país

Objetivo da viagem: apresentar aos brasileiros o lifestyle luxuoso da Índia em uns dos trens mais exclusivos do mundo

A Índia é um país formado por 29 estados com governos próprios e sete territórios com enorme diversidade cultural. O país é conhecido pelo hinduísmo e pelas crenças de purificação do Rio Ganges. A partir de fevereiro, o Ministério do Turismo da Índia pretende divulgar o lado luxuoso do país, criado principalmente pelos antigos marajás.

Gisele viajará, de 7 a 15 de fevereiro, a bordo do Palace on The Wheels (um dos quatro trens mais luxuosos do mundo), partindo da capital, Nova Delhi. A ação faz parte de um projeto oficial do Ministério de Turismo da Índia, que pretende divulgar quatro diferentes roteiros indianos, a partir de quatro trens luxuosos, cada um com 15 influenciadores digitais do mundo inteiro. The Golden Chariot, Deccan Odyssey e Mahajara’s Express são as demais locomotivas de luxo do projeto.

O itinerário da viagem do Palace on The Wheels terá em seu roteiro: Jaipur, Udaipur, Sawai Madhopur/Chittorgarh, Jodhpur.Bharatpur/ Agra, Delhi e Jaisalmer. Entre os locais que serão visitados, o destaque é para os templos de Lotus e Akshardham, em Dellhi, o forte de Nahargarh, em Jaipur, e o famoso Taj Mahal, em Agra.

Gisele Almeida, brasileira radicada na Suécia, escreve, há mais de cinco anos, em seu Blog, “Viajar pela Europa”, e para revistas internacionais sobre roteiros turísticos luxuosos pelo mundo. Jornalista de formação, Gisele possui nas redes sociais mais de 60 mil seguidores em busca de dicas de destinos, informações sobre cultura, gastronomia e lifestyle de luxo.

Em 2017, Gisele foi escolhida por voto popular para participar do Kerala Blog Express, uma viagem que reuniu os 30 maiores e melhores influenciadores digitais de viagem do mundo para uma viagem de 15 dias pelo estado de Kerala, na Índia.

Explorando o “Palace on The Wheels”

Conhecido como o palácio em movimento, o Palace on Wheels (“palácio sobre rodas”, em português) é um dos mais luxuosos trens do mundo. São 52 suítes de luxo, dois restaurantes com gastronomia típica da Índia, biblioteca e serviço de bordo 24 horas.

Com requinte em seus ambientes internos e acomodações, a locomotiva, que parte de Nova Delhi com destino à região do Rajastão, foi introduzida com fins turísticos no ano de 1982 pelas Ferrovias Indianas. Em agosto de 2009, seus 14 vagões foram remodelados, mantendo a essência real e elegância da era dos antigos Marajás.

Redes Sociais – Jornalista Digital Influencer Gisele Almeida:

Website: www.viajarpelaeuropa. eu

Instagram: @viajarpelaeuropa

Facebook: Viajar pela Europa

