2020 promete para o turismo no Rio de Janeiro. Veja tudo o que você vai poder aproveitar na cidade maravilhosa

Motivos não faltam para visitar o Rio em 2020!

Não há como negar: o é uma das cidades mais conhecidas de todo o Brasil, se não a principal. A casa do Cristo Redentor, do Maracanã e do Sambódromo da Marquês de Sapucaí está entre as principais cidades do país, tanto a nível nacional quanto internacional.

De acordo com uma pesquisa encomendada pelo Governo do Brasil, 27% dos turistas estrangeiros que vieram para o país em 2017 escolheram a cidade do Rio de Janeiro.

O Ministério do Turismo e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) afirmaram que 6,59 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2017. Ao cruzar com os dados do governo, chega-se à conclusão de que 1,779 milhão de estrangeiros vieram para o Rio de Janeiro no ano citado, um excelente número.

Já o portal Statista, por sua vez, mostrou que 2,31 milhões de turistas internacionais vieram para a cidade carioca em 2016 e 2,25 milhões o fizeram em 2017, estimando que o número atingiria 2,65 milhões em 2018, 2,62 milhões em 2020 e fantásticos 3,31 milhões em 2025!

Mesmo ao analisar diferentes fontes, fica evidente que a cidade do Rio de Janeiro é muito procurada, o que deve se manter em 2020, quando haverá uma série de atrações para todos os públicos. Confira as principais e já comece a se programar!

Principais eventos no Rio de Janeiro para 2020

De eventos arquitetônicos a uma grande decisão no futebol, oportunidades não faltam para, enfim, conhecer a cidade maravilhosa e todos os seus encantos!

Rio Capital Mundial da Arquitetura UNESCO-UIA 2020 (17 a 23 de julho)

O dia 17 de janeiro de 2019 foi histórico para o Rio de Janeiro, pois a cidade foi a primeira a receber o título de Capital Mundial da Arquitetura, entregue pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Tal designação foi criada no ano de 2018, em conjunto entre a Unesco e a União Internacional dos Arquitetos (UIA), o que também fez com que a cidade ficasse responsável por organizar o congresso mundial da UIA, que acontecerá entre 17 e 23 de julho.

Fórum Mundial de Cidades Unesco (17 e 18 de julho)

Um dos eventos que acontecerá em decorrência da nomeação de Capital Mundial da Arquitetura é o Fórum Mundial de Cidades Unesco, nos dias 17 e 18 de julho, período durante o qual se reunirão prefeitos de cidades-sedes de congressos mundiais, além de lideranças empresariais, arquitetônicas, sociais e políticas.

O intuito do evento é de refletir sobre o futuro das cidades, tema que não importa apenas ao Rio como também a todo o mundo, de modo que a globalização e o crescimento populacional decorram da melhor e mais organizada maneira possível.

27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020RIO (19 a 23 de julho)

Outro evento arquitetônico será o 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2020RIO, que atrairá arquitetos, urbanistas, universitários, instituições acadêmicas, representações políticas, empresas de tecnologia e afins em prol da construção do espaço da vida social.

Focado na arquitetura e no urbanismo, o evento tem por finalidade discutir propostas e iniciativas futuras para cidades de todo o mundo, o que fica claro por seu tema: “Todos os Mundos, Um Só Mundo, Arquitetura 21”.

A cidade carioca não foi escolhida por acaso, já que traz elementos marcantes em termos de arquitetura e urbanismo. Um dos locais do evento, inclusive, será o Palácio Capanema, que teve entre seus arquitetos nomes como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Jorge Machado Moreira.

Serão abordadas metas definidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Unesco.

Final da Copa Libertadores da América (21 de novembro)

A final da histórica competição intercontinental de clubes, a Copa Libertadores da América, acontecerá em um palco tão histórico quanto: o Estádio Jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, com capacidade para 78.838 espectadores.

O palco do milésimo gol de Pelé e do “Maracanaço” (final da Copa do Mundo de Futebol de 1950, perdida pelo Brasil para o Uruguai) receberá também a segunda final da Libertadores em sua história, tendo a primeira sido em 2008, quando o Fluminense perdeu o título para o LDU , do Equador.

A diferença é que a final da Libertadores agora é disputada em jogo único, com sede escolhida com antecedência, tudo isso desde 2019, em um modelo similar ao que acontece na UEFA Champions League. O sábado de 21 de novembro de 2020 certamente será histórico para o futebol sul-americano.

Réveillon 2021 (31 de dezembro de 2020)

É claro que o evento mais conhecido do Rio de Janeiro não poderia ficar de fora! O Réveillon 2021 promete atrair milhões de visitantes, assim como já aconteceu em anos anteriores: uma estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro constatou que havia 2,8 milhões de pessoas no Réveillon de Copacabana na virada de 2018 para 2019.

Enquanto isso, uma pesquisa da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) mostrou que 56% dos visitantes eram turistas, contra 44% de moradores da cidade e da Região Metropolitana do estado fluminense,.

Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) mostrou que 79% dos espectadores da festa da virada são brasileiros, enquanto 21% são estrangeiros, que vieram principalmente de Argentina, Chile e Estados Unidos, o que mostra como o evento atrai pessoas de todo o mundo.

Quem quer estar presente deve se preparar com antecedência: um levantamento da ABIH-RJ e do Sindicato dos Hotéis do Rio de Janeiro (SindHotéis Rio) mostrou que a ocupação média na cidade para a noite da virada de 2018 para 2019 ficou em 98%!

Visite o Rio de Janeiro em 2020!

A cidade maravilhosa merece este título, já que traz uma atmosfera incrível, com o equilíbrio entre uma grande metrópole e um local agraciado em termos de belezas naturais, e as visitas ficarão marcadas para sempre na memória de quem ali estiver.

Para conhecer ainda melhor a cidade sem precisar gastar muito com um guia turístico, vale a pena investir no free walking tour Rio de Janeiro, em que os passeios são guiados geralmente por jovens estudantes, que apresentam algumas das principais atrações cariocas. Com isso, você terá uma das melhores viagens de sua vida!