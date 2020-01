26/01 – Os Gêmeos Do Samba – Tabatha Aquino – E Muito Mais

Já na reta final de seu desfile, a Banda Amigos da Barra, que saíra num mega trio, na Lúcio Costa, no dia 08 de fevereiro, estará todos os domingos agitando o posto 05 na Praia da Barra.

Já é carnaval na Barra da Tijuca. Desde setembro do ano passado acontecem os ensaios do bloco carnavalesco “Banda Amigos Da Barra”, que sai ha 4 anos, na Avenida Lúcio Costa, orla da Barra Da Tijuca, , sempre 15 dias antes do carnaval.

O bairro carioca é hoje um dos mais procurados pelo público local e por turistas de todo o país e domundo, por suas praias, ruas com bares, restaurantes, que hoje estão listados entre os melhores da cidade e até do Brasil. A noite da Barra é literalmente uma das mais badalada do Rio e do país, com diversas boates, bares temáticos, casas de shows, além de chamar atenção por sua beleza natural.

Até o dia 09 de fevereiro, quando a banda saíra num mega trio na orla, acontecerão todos os domingos, samba de raiz, pagode e grito de carnaval, com a presença de musas, da rainha e a madrinha da Banda, Karla Moreno e Marcilene Moraes. Da Musa Mirim, Musa mirim, Lorena Valentina, de 10 anos, Madeilene Carvalho, de 80 anos, além das musas Etiene Felix e Anne Sá e ainda a vovó fitness, Marta Bandeira.

A BAB (Banda Amigos Da Barra) homenageia este ano, uma das figuras mais queridas do mundo artístico, Sergio Loroza, que é o tema do grande enredo da banda que abre os festejos do pré carnaval de 2020. Com o samba composto por ele mesmo, uma grande brincadeira do artista que compôs, “Parabéns Para Mim Mesmo”.



No domingo/26, o samba de raiz vai correr solto, com os Gêmeos Do Samba (Bruno & Ramon), que vão agitar a orla com o melhor do samba de raiz. A voz que vem encantando por onde passa da cantora Tabatha Aquino, da sambista Priscila Gouvêa, entre muitos convidados! A esquenta da BAB comerá as 15 e terminará às 21hs.



A Banda Amigos Da Barra, não é apenas um bloco, mas que isso, traz em seus ensaios, ações e mensagens da autossustentabilidade, da inclusão social, reciclagem, além de trazer em seu desfile oficial, sempre 15 dias antes do carnaval, Ala De Cadeirante, Ala Da Sustentabilidade, Ala Da Melhor Idade (foliões com mais de 60 anos) e ainda com crianças especiais. A Banda Amigos Da Barra passa pela avenida passando uma mensagem, “Não Podemos Segregar, Temos que Nos Juntar Para Um País Melhor, Juntos, Somos Muito Mais Fortes”.

Os Gêmeos Do Samba, Bruno e Ramon, nasceram no burburinho da raiz do samba, nas Cinco Bocas (Olaria), bem ao lado de um dos movimentos mais importantes do segmento, o Cacique De Ramos, os irmão podem ser descritos desta forma: Cantar, Tocar, Compor e Ser Feliz, essa é a definição dos artistas Bruno e Ramon Braz (ex o Tá Demais). Gêmeos univitelinos, músicos da cidade do Rio de Janeiro – RJ, que tocam cavaquinho, violão, pandeiro, tantã, entre outros instrumentos, chegaram ao mercado fonográfico com muita vontade de vencer. Com 25 anos de idade e 13 de carreira, se apresentam em casas consagradas do Rio e pelo país e tem um bloco carnavalesco no Largo do Machado, que sai no sábado da folia momesca.

Apresentando um show único, que se mistura ao carisma natural e uma personalidade muito própria. Passeiam pelo samba de raiz e vão até a MPB e o rock, trazendo-os para o samba, letras e canções memoráveis. Exaltam nomes como Cartola, Dona Ivone Lara, Sombrinha, Candeia, Revelação, Maria Rita e muitos outros bambas.

No sete list do domingo, as outorais “Hey Baby”, O Samba De Todos Nós”, além de pérolas de Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Nelson Telefone e até Cássia Eller e Maria Rita.



Tábatha Aquino, desconhecida até pouco tempo da mídia, mas reconhecida por milhares de pessoas, que transitam pelos coletivos públicos do Rio e São Paulo, por levar canções nos trens, metrôs e até ônibus,repaginando ao seu tom, hits, clássicos e pérolas da nossa musica. Dona de uma personalidade própria tem como influência Liniker, Nina Simone, Etta James, Aretha Franklin, Jennifer Hudson, Fantasia Barrino, e Michael Jackson. Com um repertório variado e fiel público, traz para si, canções repaginadas e ao tom de sua voz.

Em 2019 viu sua vida mudada através de vários vídeos, com destaque para o de um fã da cantora Glória Groove, que a viu e enviou para os fãs clubes da cantora, imagens da carioca cantando “Apaga a Luz”, sucesso nacional. Um turbilhão de informações, mensagens e repostes fizeram o vídeo chegar até a Glória, que respostou, comentou e até mandou direct pelo instagram da Tabatha, fez tudo acelerar em sua carreira. Logo outras pessoas famosas também não deixaram passar sua visualização sem deixar seu recado, como Cláudia Raia, Paola Oliveira, Daniela Mercury, Cantora Titica, Preta Gil, entre muitas outras. Foi convidada pela Glória a cantar com ela num dos maiores shows já feito por ela no Rio de Janeiro, no estádio do Engenhão, em agosto do ano passado.

Depois disso vieram os Sescs, paradas LGBTs, onde cantou no mesmo palco que Daniela Mercury entre outros nomes. Vieram também os programas de TV mais conceituais do país, Encontro Com Fátima Bernardes, na Rede Globo, Sem Censura, na TV Brasil, Domingo Espetacular na Record, além do SBT, Rede Tv, entre outros.

Tabatha, já com o EP Essencia, com seis canções autorais, “Enlaço”, “Não Pare”, “Amor”, “Qual Vai Ser”, “Questão De Vibe” e “O Que É Nosso “, em todas as plataformas digitais, lançou um clipe, “Seja Liberdade”, onde chama atenção para o respeito à liberdade e a diversidade, principalmente ao da mulher. No dia 26 ela vai cantar algumas autorais, além de sucessos da MPB, do pop e do black music, em seu repertório, O Rappa, Charles Brow, Leniker e até Elza Soares.

Com entrada franca, a pré folia acontece no Posto 05, no quiosque do Joilton. A batucada começará a partir das 15 horas e termina as 21. Entre as apresentações, muita animação com o DJ Popó. Menores de 14 anos só com o responsável.

– imprensaamigosdabarra@gmail.com