O Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados do mundo, tanto por quem busca conhecer a cidade maravilhosa, quanto por quem busca “comprar apartamento rj“ no Google com o objetivo de mudar completamente de vida.

Por Catarina Belova

Free Shutterstock

Assim como funciona em qualquer grande centro urbano, existem diversas formas de morar e se divertir no Rio. E nesse artigo, listamos alguns dos bairros mais procurados por quem procura experimentar o melhor que a cidade pode oferecer – seja para quem fica ou para quem só vem passear. Confira!

O contato com a natureza na Barra da Tijuca

Região menos explorada por turistas em comparação aos seus famosos vizinhos da Zona Sul, a região Oeste do Rio de Janeiro traz grandes opções de entretenimento para seus moradores. É lá que fica a Barra da Tijuca, destino que ganhou um boom em popularidade depois das Olimpíadas de 2016 realizadas na cidade.

• Quando visitar o bairro, não deixe de conhecer suas lindas e badaladas praias, como as praias do Pontal, da Reserva, da Joatinga e a própria Barra da Tijuca.

• Outro ponto de interesse na região é o Sítio Burle Marx, um dos mais relevantes acervos de plantas do mundo. O Sítio também conta com um museu que preserva mais de 3.000 itens de arte colecionados pelo próprio paisagista Roberto Burle Marx.

Endereço: Estr. Roberto Burle Marx, 2019 – Barra Guaratiba, Rio de Janeiro – RJ, 23020-255

A qualidade de vida de Ipanema

O tradicionalíssimo bairro de Ipanema foi fundado em 1894 e é hoje um dos melhores lugares em termos de qualidade de vida, não só do Rio, mas em todo o Brasil. Sua proximidade com outros bairros conceituados, como Copacabana e Leblon, traz uma diversidade única de atrações.

• Casa dos postos 8, 9 e 10, a Praia de Ipanema é uma das mais belas do Rio de Janeiro. Os bares ao longo de seus 2,6 km de orla são repletos de mesas, bebidas geladas e boa música!

• Na praça General Osório aos domingos, o destino certo é a Feira Hippie de Ipanema. É lá que você vai encontrar uma grande diversidade de itens de artesanato, acessórios e souvenirs para distribuir para a família quando voltar de viagem!

Endereço: R. Teixeira de Melo, 53 – Lj M – Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, 22410-010

Toda a magia do Leblon

Muito conhecido no Brasil por ter sido tema central de inúmeros livros, novelas e canções, o Leblon também ostenta o título de metro quadrado mais desejado da cidade. É ali naquela região que reside boa parte da classe artística e da elite cultural da cidade.

• Com mais de 50 anos de um ótimo atendimento e especialidades da casa como a paella, o risoto e, é claro, os pastéis, o Restaurante Degrau é parada obrigatória para quem deseja comer e beber com qualidade no Leblon.

Endereço: Av. Ataulfo de Paiva, 517 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22440-033

• Para quem deseja conhecer um autêntico boteco carioca, a pedida é o Bar Bracarense. Inaugurado no início dos anos 60, sua aura botequeira com chopp gelado, garçom sorrindo e petiscos deliciosos deu ao lugar o título de “Melhor Bar do Brasil” segundo o The New York Times.

Endereço: R. José Linhares, 85 – Leblon, Rio de Janeiro – RJ, 22430-220

Conclusão

Entre tantas experiências fantásticas que a cidade conhecida por suas maravilhas é capaz de proporcionar, é impossível curtir o Rio inteiro de uma vez só. Então, não deixe de colocar em seu radar bairros como Recreio dos Bandeirantes, Lagoa e Copacabana, em seu roteiro para as próximas vezes que vier passear por aqui!