4º Festival de Cervejas Artesanais em Itaperuna, RJ

Evento programado para 15 de junho pretende reunir 1.000 pessoas no Espaço Lounge

Anote aí na sua agenda! O 4º Festival de Cervejas Artesanais pretende repetir o sucesso das edições anteriores, reunindo em um só espaço 22 cervejeiros, apreciadores de cervejas artesanais, apaixonados por uma boa gastronomia, amantes do Rock and Roll e muita gente bonita. O evento – com dez horas de duração – pretende reunir 1.000 pessoas no dia 15 de junho, a partir das 14h, no Espaço Lounge, em Itaperuna/RJ.

Organizado pelo Clube do Malte, o festival também irá promover o 2º Concurso de Cerveja Artesanal, uma oportunidade ímpar para que profissionais do setor, troquem experiências e descubram tendências em produção e gestão no mercado cervejeiro. O ambiente será planejado para recepcionar os visitantes de forma aconchegante e com múltiplos espaços.

As mulheres, por exemplo, poderão retocar a maquiagem em um salão de beleza planejado nos mínimos detalhes. Os homens também poderão usufruir de Barber Shop; além de outras surpresas especialmente idealizadas para o festival. Já a gastronomia terá um toque todo especial, incluindo Espaço Gourmet (com comida de boteco), além de quatro food trucks, com variados tipos de pratos.

Durante o festival haverá ações sob a coordenação do Senac, envolvendo Workshop de Cerveja Artesanal, além de atividades com alunos do curso de Barman, envolvendo harmonização de cervejas, degustação às cegas, drinks de cervejas, dentre outras. O valor do ingresso será R$ 50 e o participante terá direito a uma caneca de 300ml.

E ao som do melhor Rock and Roll, três bandas já foram selecionadas com um set list criado especialmente para o evento. Quem vai comandar o palco do 4º Festival de Cervejas Artesanais são as bandas, ‘O Salto’, ‘Rock da Kombi’ e ‘Sheep & Parafina’. E, nos intervalos, mais música com DJ, afinal, o som não pode parar!

CLUBE DO MALTE

Idealizado em 2014 por profissionais liberais, empresários, comerciantes e apaixonados por cervejas artesanais, o Clube do Malte de Itaperuna trabalha em prol de esta bebida milenar, estudando e desvendando o complexo universo das cervejas especiais. Os participantes buscam apresentar o melhor conteúdo sobre cervejas artesanais, estilos de cerveja, curiosidades, particularidades, além de compartilharem entre si, notícias sobre o mundo cervejeiro.

4º FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS

Data: 15 de junho

Horário: a partir das 14h (evento com dez horas de duração)

Local: Espaço Lounge (Av. Presidente Dutra, 339 – Cidade Nova, Itaperuna – RJ)

Ingressos: R$ 50 | https://www.sympla.com.br/4-festival-de-cervejas-artesanais-de-itaperuna__512205

