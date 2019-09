5 Dicas definitivas para manter seu estudo organizado na prática

Visualize a cena: você sentado em sua mesa de estudos, celular ao lado (nunca sem vibrar pela chegada de mensagens, óbvio), infinitos papéis espalhados pelo lugar, computador aberto em pelo menos 13534 abas, você já não sabe por onde começar e se sente sufocado de tantas tarefas…

Dá uma suspirada, uma olhada para cima, abre o youtube e termina o dia assistindo vídeos de stand up enquanto o sono não vem e no final de tudo você cai na cama já ali por volta de umas 2h37 da madrugada.

E aí? Se viu em alguma dessas situações sim ou claro?? Rsrs

Se você se identificou tenho uma boa notícia e quero te falar que a regra #1 ao tentar estudar ou cumprir qualquer tarefa é: ORGANIZAÇÃO.

Fica aí comigo, continue lendo esse conteúdo, pois eu vou revelar pra você como conseguir cumprir o estudo do seu dia.

Eu vou te ensinar 5 poderosas ferramentas que farão com que seu estudo seja muito mais efetivo.

1. ORGANIZE SEU AMBIENTE

Não adianta tentar estudar ou trabalhar em um ambiente completamente desorganizado, uma área externa bagunçada reflete naquilo que você é por dentro, ou seja, você acaba ficando confuso, disperso e sem saber por onde começar. Antes de estudar você deve:

Retirar de sua mesa todos os papéis que não servem mais e jogar no lixo

Arrumar em pilhas seus papéis e materiais úteis

Jogar fora todas as canetas que não escrevem, deixando apenas as que funcionam de verdade

Colocar folhas em branco

Pegar uma garrafinha de água para hidratar

Observe a clareza que surge tanto no ambiente quanto em você e depois conta pra gente os resultados.

2. TENHA UM CRONOGRAMA DE ESTUDOS

Quando se trata de organização, a gente não pode deixar de falar do cronograma de estudos. Mas calma, não precisa ser nada muito elaborado com milhares de planilhas, você pode resolver de modo bastante simples com uma folha de papel e nela todas as tarefas que você precisa executar e todas as matérias que você precisa estudar.

Você pode dividir seus cronogramas em duas partes simples:

Uma “to do list”: isso nada mais é do que uma lista de coisas pra fazer, nesse pedaço de papel você coloca todas as tarefas e conteúdos de matérias que você for lembrando ao longo do dia

Cronograma de dias e horários: aqui você coloca para cada uma dessas tarefas um dia e horário específico para cumprir

Te garanto que com uma mesa organizada e essas duas folhas de papel você vai parar de enrolar e vai começar a ver resultados, quer apostar?

3. UTILIZE UMA TÉCNICA

Muito se vê na internet sobre técnicas de estudo, gosto muito de formas que ajudem a tornar a aprendizagem mais efetiva. Um estudo focado naquilo que explora seu máximo potencial é um estudo inteligente, use isso a seu favor, se você funciona melhor a noite, estude a noite, se você gosta da manhã, então use a manhã, entende? Tudo passa também por você se conhecer.

Vou deixar duas dicas para vocês pesquisarem:

Método pomodoro de estudo

Ciclo de estudos EARA

4. CRIE MATERIAIS PRÓPRIOS

Acredito muito no poder dos materiais próprios quanto mais você produz enquanto estuda, mais você se apropria daquele conteúdo. Então, sempre que estiver estudando ou assistindo a uma aula, seja ela online ou na sua escola, monte seus próprios materiais para revisão.

Saca só essa lista:

Mapas mentais

Resumos

Mapas conceituais

Lettering para estudos

5. DEIXE O CELULAR EM MODO AVIÃO

Mas não adianta fazer tudo isso se de 5 em 5 segundos seu celular toca e te tira do foco. Uma mente dispersa não consegue se concentrar e logo, não consegue fixar o que aprendeu.

Por que não tentar deixar o celular em modo avião enquanto estuda?

Quer tentar?

NÃO SABE POR ONDE COMEÇAR?

Qual seu próximo passo agora? Não precisa ser tudo de uma vez.

E então? Vamos organizar essa mesa e dar um start?

Forte abraço,

Equipe Passar em Química