5 dicas matadoras para quem deseja começar a investir na Bolsa de Valores.

Muitas pessoas têm poupado seu dinheiro com intenção começar a investir, buscando uma melhor aposentadoria ou até mesmo fazer com que seu patrimônio cresça.

Alguns desses sonharam em investir na Bolsa de Valores, e comprar uma ação da Petrobrás por exemplo, mas durante muito tempos pensamos que investir na B3 era algo muito complicado, hoje vemos que não é bem assim.

Quem você deseja começar a investir fica um pouco confuso no início, sem saber onde é melhor aplicar o seu dinheiro, apenas tem certeza que a poupança não é um lugar que vale a pena.

Assim, se o seu objetivo é investir na bolsa, mas sempre teve barreiras que impedem você de passar para o outro lado. Hoje vamos ajudá-lo a ultrapassar.

Vamos trabalhar para que você perca o medo e entenda melhor como entrar nesse lugar cobiçado por muitos.

Conheça 5 dicas que ajudará você nesse momento de ultrapassar barreiras e começar a investir:

1. Perca o medo do “Bicho Papão”

Muitos acreditam que a bolsa mais parece com o bicho papão, um fantasma ou qualquer coisa que seja considerada mais assustadora do que ela realmente é.

A bolsa de valores é um investimento como outro qualquer, assim, cabe a você novo investidor, conhecê-la como realmente é, entendo o ambiente que perpassa por ela.

Acredita-se também que a bolsa é um ser que pode sugar todo o seu dinheiro de uma hora para outra, no entanto, isso não é verdade. Investir na bolsa pode representar riscos? Sim, como em qualquer outro investimento. Por isso, é preciso que conheça onde está pisando e estude sobre esse assunto.

Desse modo, você verá com seus próprios olhos que hoje a bolsa dispõe de vários mecanismos de segurança para que você não perca todo seu investimento. Além de dispor também de um leque amplo de ações, onde cada uma dispõe de características diferentes, assim, você pode escolher as que melhor atende a você.

Vamos supor que você tenha ações da Itaúsa, e o valor das mesmas começa a cair, um dos mecanismos de segurança presentes na bolsa é o Stop Loss, ele é uma ordem automática de vendas de ações caso as mesmas estejam em queda arriscada demais, diminuindo a perda.

Outro mecanismo que também pode e deve ser utilizado é o Home Broker, com ele você pode realizar compra e vendas de ações de onde você estiver, basta ter um computador ou um celular em mãos e acessar o sistema da sua corretora.

Assim se o mercado sofrer uma reação muito drástica você conseguirá agir de modo rápido.

É importante ressaltar que você não precisa ter medo de investir na bolsa, ela não é o bicho papão, e pode ser compreendida como qualquer outra possibilidade de investimento. Não desista de seus sonhos, apenas se prepare para alcançá-los.

2. Administre suas finanças antes de começar a investir

De nada serve se você deseja investir, mas não dispõe da capacidade de administrar suas próprias finanças.

Investir sem saber administrar seus próprios recursos é como pegar um carro para dirigir sem nunca ter aprendido a manusear o mesmo, isso com toda certeza não terá um final muito alegre e podemos ver isso em milhares de vídeos na internet com acidentes desastrosos quando a pessoa pega um carro sem saber como o manusear.

Então do mesmo modo que você precisa ter orientações antes de pegar um carro para dirigir, você também precisa se preparar para investir. E investir na bolsa não é diferente, você precisa se preparar para manusear as ferramentas nesse ambiente e para que não aconteça nenhum desastre grave ao tomar essa atitude.

Não saber atuar nesse cenário não deve ser um impedimento, assim como você aprendeu a fazer outras coisas em sua vida, você também vai aprender a agir nesse lugar.

Comece administrando suas finanças, quando elas estiverem bem organizadas esse é o momento de começar a investir. Existem vários aplicativos que podem auxiliar você em suas finanças, pesquise para saber qual te atende melhor e pode lhe auxiliar nesse momento.

3. Elabore um Plano Estratégico

Quando desejamos viajar para algum lugar, não entramos no carro, ou decidimos pegar um avião, sem saber antes para qual destino queremos e nem traçar um plano de viagem antes.

Muitos lugares que desejamos ir podem necessitar fazer escalas, então mesmo que eu vá de avião para algum lugar, eu preciso planejar minha viagem. Investir não é diferente.

Antes de aplicar seu dinheiro em algo ou começar a investir você precisa entender primeiro quais são os seus objetivos; onde você deseja chegar; o que deseja alcançar; qual o seu perfil como investidor; quais ferramentas utilizar para chegar lá (escolha da corretora).

Além disso, precisa ainda identificar qual das diferentes corretoras se encaixa melhor com o que você deseja, se encaixa melhor com o seu plano estratégico; quais ações estão de acordo com os seus planos; e por assim vai.

Cada uma de suas decisões deve ser planejada, estudada e analisada para ver se estão de acordo com seu plano. Por isso é importante construir um bom plano de investimento, para que você não se perca no caminho e começa a andar em círculos ou entrar em vias ruins que podem acarretar em altas perdas.

O plano seguirá do mesmo jeito para sempre? Com muito esforço e dedicação não, porque ao alcançar objetivos traçados você começa a criar novos objetivos de acordo com o que você tem alcançado e onde deseja chegar.

4. Tenha Disciplina para começar a investir

Como dito antes, é importante manter o foco no caminho que você traçou para chegar aos seus objetivos. Você não pode ficar trocando de caminho o tempo todo e nem ficar pegando atalhos que prometem magicamente te colocar onde você deseja estar em um tempo milagroso, por que isso não é verdade.

Quando estamos em uma viajem, se ficarmos trocando de rota o tempo a nossa viagem vai se prolongar mais, fazendo que demoremos mais para chegar ao nosso destino.

E quando buscamos um atalho que promete nos levar ao lugar desejado em tempo recorde é sempre uma fria.

Existe um caminho para minha cidade natal que promete diminuir o tempo de viagem, mas para infelicidade daqueles que não conhecem esse caminho, a estrada é de terra, cheia de buracos e aquilo que prometia te levar em menos tempo, fez que vários viajantes perdessem horas a mais passando por esse percurso.

Além de em muitos casos fazendo que furassem pneu e tivessem outros prejuízos devido ao caminho tomado, que não aconteceria se ele seguisse o plano.

Siga seu plano estratégico, você o traçou por algum motivo e se no decorrer do seu caminho por ele alguma negociação sua não se saiu como você planejou, reveja suas anotações e encontre o que saiu de errado.

Não desista de seus sonhos porque um investimento não saiu como você planejou, não somos Deus e muito menos detentores de todo o saber. Aprenda com seus erros; busque estar atento aos seus investimentos, não esqueça deles; esteja sempre analisando como o mercado está agindo, assim como a forma que seus investimentos estão respondendo a ele.

5. Estude o Mercado Financeiro

Não é possível investir na bolsa com segurança sem entender como o mercado funciona. É o mesmo que abrir um computador para arrumá-lo sem saber como se faz, com toda certeza algo vai dar errado e você vai perder muito com essa ação.

Conheço muitas pessoas que decidiram seguir nessa aventura resolvendo abrir seu computador sozinho, o resultado foi a perda de um computador novo de 4 mil reais. Tudo por ter colocado um parafuso no local errado.

Se você sonha em investir, estude sobre o mercado financeiro. Não seja como esse meu amigo que resolveu ignorar os conselhos alheios e perdeu aquilo que ele pretendia arrumar.

Procure conhecer o assunto, hoje com a ajuda da internet e dos novos meios de aprendizagens podemos aprender muito sem nem mesmo sair de casa. Veja vídeos, converse com profissionais do setor financeiro, leia artigos sobre o assunto, compreenda esse mercado que muitos têm investido.

