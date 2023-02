5 dicas para você dar um update no seu inglês

É que, com o avanço da globalização e a consolidação do modelo home office no mercado de trabalho, possibilitando o trabalho a distância, as companhias nacionais e multinacionais procuram profissionais que dominem a língua inglesa para se comunicar com clientes e colegas de equipe alocados em outros países.

Pesquisa da Catho, site de classificados online de currículos e vagas de emprego, mostra que o profissional que fala inglês fluentemente recebe um salário que é, em média, 83% maior que o de um profissional que ocupa a mesma função e não tem fluência na língua. Ainda de acordo com esse estudo da Catho, entre 2017 e 2021, a média de aumento salarial para profissionais com um segundo idioma cresceu 45% para todos os cargos.

Tendo isso em mente, listamos abaixo cinco dicas para você turbinar o seu segundo idioma e, assim, atingir seus objetivos profissionais mais ambiciosos:

Exponha-se!

As novas tecnologias dão amplo acesso a uma série de serviços digitais que permitem expor-se constantemente ao idioma. Você pode aproveitar essas facilidades da nova era para ouvir mais músicas e podcasts, assistir a filmes e seriados e interagir com games na língua inglesa.

Para te ajudar, a Cultura Inglesa, instituição que é referência no ensino de inglês, disponibiliza gratuitamente acesso ao Cultura Inglesa Podcast, que traz uma programação com temas leves e divertidos em inglês para você praticar e estimular sua compreensão auditiva, aprendendo muito sobre cultura e entretenimento. Outra opção é o Cultura Inglesa Talks, uma série disponibilizada no canal da Cultura Inglesa no YouTube que traz diferentes convidados para um bate-papo descontraído, em português, sobre temas bacanas voltados para o inglês, e que ainda dá várias dicas sobre o uso da língua.

Adapte sua rotina

Para quem quer flexibilidade, aposte no curso de inglês da Cultura Inglesa no formato remoto, com uma Plataforma de Experiência Gamificada e aulas ao vivo pela internet.

Outra opção certeira para quem tem uma rotina atarefada e quer fazer o seu próprio calendário é o Hyper English, curso de inglês 100% online da Cultura Inglesa que oferece aulas lecionadas por professores certificados por Cambridge e material didático digital.

Pise no acelerador

Agora se você tem pressa em aprender uma segunda língua ou pretende apenas lapidar o inglês que deixou de praticar, então a solução é matricular-se no modelo de curso Fast Track da Cultura Inglesa, que pode ser feito remotamente. Pelo curso semi-intensivo, você aprenderá o conteúdo de um semestre inteiro em apenas dois meses (cursos disponíveis para os estados de SP, BA e SC. Informe-se através do Whatsapp (11) 96497-6870 ou dos telefones 4003-0684, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 887 0684, para demais localidades.

Outra alternativa é o curso de inglês intensivo oferecido no período de férias pela Cultura Inglesa. As próximas turmas estarão abertas no meio do ano. Fique atento!

Pratique em grupo

Atividades realizadas em grupo, no formato presencial ou remoto, oferecem a possibilidade de um ganho cultural ao permitir que você vivencie experiências com outras pessoas que também pretendem dominar uma língua estrangeira. Além disso, você pode praticar o uso do inglês em situações reais, o que é fundamental para desenvolver o inglês cotidiano. São essas interações corriqueiras que vão se repetir quando você se relacionar com estrangeiros.

É por isso que a Cultura Inglesa oferece um amplo portfólio de atividades culturais por meio do seu programa Culture+, estimulando os alunos a praticarem o idioma nas mais diversas situações e contextos, seja atuando numa peça de teatro, cantando num coral ou mesmo aprendendo novas receitas com estudos sobre gastronomia. Para acessar gratuitamente qualquer uma dessas atividades, basta se matricular em qualquer um dos cursos da Cultura Inglesa.

Foque em temas de interesse

É muito mais fácil aprender algo que nos interessa do que se forçar a estudar temas que não nos apetecem. Uma estratégia para evoluir seu inglês é associar o estudo do idioma a assuntos do seu gosto e da sua preferência, tornando a experiência de aprendizado muito mais fluida e natural.

Nesse caso, você pode se inscrever em um dos workshops (oficinas) da Cultura Inglesa. Pelo modelo, a instituição organiza turmas segmentadas de acordo com focos temáticos e níveis de domínio do idioma para que, por meio de atividades dinâmicas e interativas que priorizam a conversação, os alunos desenvolvam habilidades da língua em cima de temas do seu interesse.

Para níveis básicos, por exemplo, é possível encontrar workshops como o Basic Conversation Track Travel, o curso de conversação para alunos que queiram desenvolver suas habilidades orais para situações em viagens internacionais. Entre os níveis intermediário e avançado, é possível explorar uma gama de workshops focados na pronúncia ou na gramática do inglês, como o Grammar Workout, ou até mesmo o Professional English, que permite desenvolver as habilidades orais do aluno para situações relacionadas à vida profissional.

As próximas turmas iniciam a partir de fevereiro. Informe-se através do Whatsapp (11) 96497-6870 ou dos telefones 4003-0684, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 887 0684, para demais localidades.

