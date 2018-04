5 presentes inusitados para dar no dia das mães

Que lembrancinha que nada: 5 presentes inusitados que você pode dar no dia das mães

Além do tradicional , é possível surpreender a sua mãe com opções inesquecíveis

O dia das mães está chegando e você não sabe como presentear a pessoa mais importante da sua vida?

É bem comum mesmo. Quase sempre ficamos sem saber como demonstrar nosso amor em forma de presente e ficamos em dúvida, até que, de última hora a gente dá um jeito. Mas, nem sempre sai como a gente imaginou.

Pensando nisso, preparamos algumas super dicas para você surpreender a mamis e fazer bonito para homenageá-la.

Assinatura de flores

As flores não podem faltar nos lares sofisticados e aconchegantes, porém nem todo mundo tem a habilidade para preparar o arranjo, cuidar e conservar a beleza das plantas. Com uma assinatura especial, é muito mais simples manter a casa sempre florida.

Existem diversos serviços, em várias cidades do país, que enviam elegantes arranjos de flores para as casas. Basta combinar a periodicidade, a data de entrega e suas preferências para receber esse presente.

Também é possível contratar um florista que vá periodicamente à casa da sua mãe para cuidar das plantas, trocar as flores e combiná-las da melhor forma com a decoração do ambiente.

Café gourmet

Sua mãe é amante de café? Se ela for, nada melhor do que providenciar bons cafés gourmets para que ela possa aproveitar pelas manhãs ou em ocasiões especiais.

Um café de qualidade é composto apenas por grãos selecionados, que dão o aroma e o sabor diferenciado ao produto. No mercado, é possível encontrar cafés nacionais e internacionais, em grão, cápsula ou pó, para presentear os apreciadores da bebida.

Para acompanhar o presente, adicione uma cafeteira específica com um design elegante para preparar o café que você selecionou. Finalize com xícaras ou canecas personalizadas para tornar esse presente exclusivo.

Day use em um resort 5 estrelas

Sua mãe merece – e precisa – relaxar por alguns momentos. Durante a rotina, desfrutar de períodos como esse é um desafio, mas um day use em um resort no Rio de Janeiro definitivamente irá surpreender sua mãe.

No day use do hotel Grand Hyatt Rio de Janeiro, é possível curtir momentos inesquecíveis na praia e na piscina. Além disso, pode incluir também um pacote VIP nas cabanas à beira da piscina com serviços exclusivos, movimentar o corpo no espaço fitness, fazer refeições em restaurantes renomados e receber uma massagem relaxante no Spa.

Toda a família pode fazer parte desse momento, inclusive as crianças e os animais de estimação. O hotel possui estrutura e atividades especiais para atender a todas as suas necessidades nesse feriado para que você possa retornar renovado à rotina.

Tênis esportivo

Quem tem um esporte como hobby ou se exercita regularmente precisa de trajes apropriados para que a prática seja feita corretamente, e um bom par de tênis é essencial para diversas modalidades, como corrida, futebol ou academia.

Além disso, os tênis esportivos estão na moda. Eles são ideais para complementar o estilo no dia a dia, e podem ser usados durante o trabalho, um almoço com a família ou um passeio ao ar livre.

Para acertar na compra do presente, descubra qual é o esporte favorito da sua mãe. Ah e não esqueça do número que ela calça, tá?

Joias

Uma joia é um mimo luxuoso, sofisticado e repleto de simbolismos. Ela só é dada àqueles que são muito especiais para você, e, ainda, são verdadeiros investimentos, pois nunca perdem seu valor e sua beleza.

Tiaras, brincos, colares, pulseiras, anéis, tornozeleiras e diversas outras jóias feitas de metais e pedras preciosas irão surpreendê-las no dia das mães.

