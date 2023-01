6 práticas para obter a saúde mental corporativa

O início de ano é marcado pela reflexão sobre o futuro e esperança de um recomeço. É comum as

pessoas criarem propósitos para realizarem ao longo dos meses. Porém, um objetivo que sempre se

encontra entre as principais metas da população é a saúde mental. Pensando nisso, em 2014 foi

criado o “Janeiro Branco”. É um movimento voltado para reforçar aos indivíduos e instituições sobre

o quanto é importante ter uma humanidade saudável psicologicamente. De acordo com a

coordenadora do curso de Psicologia da UNINASSAU Rio de Janeiro, Denise Rodrigues, essa

importância se estende fortemente para o ambiente corporativo.

Segundo uma pesquisa feita em 2019 pelo “Capita”, empresa de consultoria e serviços digitais, 45%

das pessoas consideraram deixar o emprego devido ao estresse que ele gera e 53% tiveram colegas

que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse. Dessa forma, se tornam cada vez mais

comuns as complicações na saúde como ansiedade, depressão ou até mesmo a Síndrome de Burnout

– um distúrbio emocional causado pelo excesso de trabalho que acarreta em exaustão extrema,

estresse e esgotamento físico. Sendo assim, em um ambiente com constante pressão e exigência

como o corporativo, reforçar a importância de um ambiente saudável mentalmente e zelar pelo

bem-estar dos funcionários são atitudes acertadas.

De acordo com Denise, estar psicologicamente saudável tem como consequência uma alta motivação

e disposição comportamental para lidar com as situações. “Todos estes fatores claramente nos

predispõem a termos um desempenho melhor nas diversas áreas da nossa vida, e, em especial, no

trabalho. Quando nossa saúde mental sofre um revés, evidentemente todos estes fatores acabam

sofrendo abalos importantes que afetam nosso desempenho”, reforça a coordenadora de Psicologia.

A cor branca do movimento “Janeiro Branco” foi utilizada pelos fundadores para simbolizar telas e

folhas em branco, trazendo a ideia de novas oportunidades de escrever a própria história. Dessa

forma, apresentam o mês de janeiro como favorável para a aplicação de novas práticas. Porém,

apesar das recentes atividades do projeto em Porto Alegre, São Paulo e Goiás, o programa ainda não

ganhou muita força nas empresas. Almejando aproveitar a proposta da campanha, Denise Rodrigues

comenta algumas práticas que as empresas podem adotar para reforçar a necessidade da saúde

mental e obtê-la no meio corporativo:

1. Criação de espaços de convivência dos colaboradores

2. Ginástica laboral

3. Treinamentos em diversas áreas, que não sejam somente de capacitação específica (como

Treinamento de Habilidades Sociais)

4. Feedbacks regulares que estimulem o colaborador a vencer suas dificuldades

5. Treinamento de técnicas de gerenciamento para líderes

6. Estabelecimento de uma comunicação mais assertiva, e não violenta e outro