7 passeios gratuitos e deslumbrantes no RJ

Descrição

Descubra alguns dos motivos que fazem a capital fluminense ser conhecida como “cidade maravilhosa”!

Conteúdo

O Rio de Janeiro pode não oferecer todas as oportunidades gastronômicas ou a atmosfera urbana característica da capital paulista ou a abundância cultural preservada de geração para geração de capitais nordestinas como Recife ou Fortaleza, mas em termos de belezas naturais e vistas inesquecíveis, é difícil rivalizar com a capital fluminense.

O Rio é tão apaixonante que ao voltar de viagem, não será estranho se você abrir o seu navegador e buscar “comprar apartamento no leblon” no Google, imaginando que uma mudança de ares para a cidade maravilhosa não seria uma má ideia.

No artigo de hoje, traremos um roteiro especial de lugares onde você pode visitar e ter uma incrível experiência visual do melhor que a cidade tem a oferecer. Boa leitura!

Trilha de Pedra Bonita

Uma caminhada com paisagem deslumbrante, a Trilha de Pedra Bonita é considerada de nível médio e dura cerca de meia hora. É possível acessá-la pela Estrada das Canoas, em São Conrado. Ao fim do percurso, o “prêmio” é a vista inesquecível para a Pedra da Gávea e da Floresta da Tijuca.

Pista Cláudio Coutinho

Mais um privilégio de quem mora ou visita o Rio é poder cuidar do próprio bem-estar e ao mesmo tempo ficar em contato com a natureza, mesmo em cenários mais urbanos. É o caso de quem utiliza a Pista Cláudio Coutinho, com vista para o Morro da Urca, para o Corcovado e para o Pão de Açúcar, com o objetivo de caminhar, correr ou pedalar.

Mureta da Urca

Só quem nasce no Rio sabe desde pequenininho a beleza que é poder contemplar a paisagem carioca a partir da Mureta da Urca. E mais! O outro lado da rua é repleto de bares e restaurantes, permitindo que você pegue sua cervejinha por ali e curta uma refrescante tarde à beira da Baía de Guanabara.

Pôr do sol no Arpoador

Um clássico do fim de tarde carioca, não é raro ver bastante gente sentada à beira da praia só esperando o grande momento que se repete todos os dias. A Pedra do Arpoador fica em Ipanema e ver o sol se pondo dali é uma experiência inesquecível para quem busca esvaziar a cabeça e simplesmente admirar a beleza desse mundo.

Parque Lage

Localizado no bairro Jardim Botânico, o Parque Lage oferece lagos, ruínas e trilhas aos visitantes que também podem tomar um bem servido café da manhã no famoso e fotogênico casarão que se encontra ali.

Mirante Dona Marta

Uma das vistas mais incríveis de todo o Rio de Janeiro, o alto do Mirante Dona Marta dá um panorama bastante completo da cidade com destaque para o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Apesar de lindo, o local é de difícil acesso a pé. O mais indicado é chamar um Uber ou contratar os serviços de um guia turístico para conhecer esse e outros mirantes.

Forte do Leme

Mais uma inesquecível experiência de contato com a natureza, o Forte do Leme, localizado no bairro com o mesmo nome, traz vistas privilegiadas de pontos icônicos da cidade e possui entrada gratuita todas as terças-feiras!

Conclusão

O Rio de Janeiro traz algumas das vistas mais deslumbrantes do mundo e, apesar de ser conhecida como uma cidade “festeira”, traz inúmeras opções para quem busca descansar ou fazer reflexões sobre a vida. Em sua próxima visita à cidade, além de ir à Lapa e à Copacabana, não deixe de visitar também esses espaços de harmonia e tranquilidade!