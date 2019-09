A boa mesa contra o câncer

Dra. Mônica Cecília Araújo – Nutricionista

Foto: Carla Josephyne

Pesquisa feita no Brasil e publicada nos EUA mostra poder dos alimentos contra doença. Nutricionista dá dicas preciosas para a prevençãoQue a boa alimentação é um dos principais segredos para uma vida longa e próspera muita gente sabe. Mas alguns alimentos podem ajudar a prevenir e tratar de doenças específicas, como o câncer de cabeça e pescoço, como revela a pesquisas realizada em São Paulo, Vitória e Goiânia pelo Centro de Câncer do Hospital A. C. Camargo e inclusive publicada numa revista médica dos Estados Unidos.



Foi descoberto que tomate e frutas cítricas ajudavam a prevenir câncer de boca, por exemplo. Maçã e pera protegem boca e laringe, couve, brócolis e repolho são bons para laringe e faringe e cenoura e frutas (em especial a banana) contribuem para evitar câncer na faringe. Foram analisados paciente com e sem a doença.



“O consumo destes alimentos regularmente, pelo menos três vezes por semana, é extremamente benéfico. Alimentos podem e devem ajudar não só a garantir uma vida melhor como prevenir e, eventualmente, ajudar até na cura de doenças”, acredita a nutricionista Mônica Cecília Araújo, especialista no assunto.



Por: Helcio Alves, Assessoria de imprensa

Foto: Carla Josephyne