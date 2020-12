A Estrela de Belém : previsões de 21 a 27 de dezembro

Semana especial, de esperança, de renovação e de amore preocupação com o corpo. Para reforçar isso, do dia 20 a 22 de dezembro haverá uma conjunção entre os planetas JUPITER e SATURNO. Segundo a astróloga Jaciara Cabral Em grau exato, zero grau do signo de AQUÁRIO. JUPITER e SATURNO se cruzarão no céu noturno e parecerão brilhar juntos como uma só estrela. Ela explica que Essa conjunção planetária ocorrerá no SOLSTÍCIO DE INVERNO, pouco antes do NATAL e leva a uma especulação: Se esse poderia ser o mesmo evento astronômico que a BIBLIA relata que guiou os REIS MAGOS a JOSÉ, MARIA e ao recém-nascido JESUS – A ESTRELA DE BELEM

OBS: Solstício de inverno é um fenômeno astronômico que marca o início do inverno e emana energias de renascimento e de renovação. Ocorre normalmente por volta do dia 21 de junho no hemisfério sul e 21 de dezembro no hemisfério norte.

Áries – 21 de março a 19 de abril

No corpo áries rege a CABEÇA. Esta semana será o início de uma nova fase, e o adiantado ariano já estará nas festas de natal se preparando para o ano novo. Cuidado com os excessos

Touro – 20 de abril a 21 de maio

No corpo touro rege também o PESCOÇO. Nesta semana o taurino terá a sensação de bem estar e acolhimento. Momento ideal para testar uma nova receita ou mudar hábitos alimentares.

Gêmeos – 21 de maio a 20 de junho

No corpo Gêmeos rege nossas MÃOS. Esta semana trará novos contatos, convites, antigas amizades, festas, momento de confraternização, união e amizade.

Momentos de busca pela harmonia do corpo, confraternização e reencontros para muitos signos

Câncer – 21 de junho a 22 de julho

No corpo câncer rege o estomago. Nesta semana haverá uma busca pela beleza e harmonia. A roupa maravilhosa a cor ideal, a receita inesquecível, a palavra certa.

Leão 23 de julho a 22 de agosto

No corpo leão rege o CORAÇÃO. Esta será uma longa semana que já estará trazendo 2021. Momento de confraternização , de reencontros . novas e antigas amizades . o passado retorna , o novo chega e todos se confraternizam.

Virgem – 23 de agosto a 22 de setembro

No corpo virgem rege INTESTINO. Virgem deve se programar e organizar seu tempo entre o que realmente precisa fazer e o que pode deixar para depois. A sensação e de que esta semana o tempo voa.

Libra – 23 de setembro a 22 de outubro

No corpo libra rege os RINS e UMBIGO. Beber muita água. Se é assim para nós, pobres mortais, para libra e muito mais. Presente ideal para dar e receber neste NATAL: GARRAFINHAS TÉRMICAS. Dica : chá gelado pode ser inovador.

Escorpião – 23 de outubro a 22 de novembro

No corpo escorpião rege os órgãos sexuais. Para o escorpião acompanhado poderá acontecer um momento de D.R. (discussão da relação), já para o escorpião solitário poderá surgir um romance ENCANTADO. ESPERANÇA.

Sagitário – 22 de novembro a 21 de dezembro

No corpo sagitário rege as pernas SAGITÁRIO deve observar também os limites de seu corpo, cuidar dos excessos, descansar e renovar as baterias para os vários eventos, escolher um sapato confortável e quando tudo acabar colocar um pouco as pernas pra cima.

Capricórnio – 22 de dezembro da 20 de janeiro

No corpo Capricórnio rege joelhos e juntas. Capricórnio deverá curtir as festas mesmo que começando a organizar, a fazer as compras, a arrumar a casa, animar os que convivem na casa, se ocupar dos presentes e se preocupar com as receitas …

Aquário – 20 de janeiro a 18 de fevereiro

No corpo aquário rege o tornozelo. Bom momento, se aquário tiver tempo, para no meio de todos os acontecimentos praticar reiki a distância, meditar ao som de uma música, encontrar o seu eixo.

Peixes – de 20 de fevereiro a 20 de março

No corpo peixes rege os pés e a aura. Talvez esta semana traga para os piscianos um pouco de melancolia, retorno de velhas amizades, antigos romances, volta ao passado, Indicação: ficar perto de água, banhos de mar, piscina, cachoeira. Ducha. ingerir líquidos trar conforto para o corpo e para o espírito.

