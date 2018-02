A festa continua no Mega FlashBack do Mackenzie

No mês de fevereiro a festa continua no Mackenzie (tel: 2269 0082), no MEGA FLASH BACK. Sábado, 24/02, a partir das 21h o baile que tem recebido não só moradores da região, mas, de outras localidades, já conquistou corpos e corações.

– Eu sabia que mesmo depois do carnaval o público iria prestigiar. É uma festa que já pegou e todos curtem! Pelo bom ambiente, segurança, amigos e principalmente pelas músicas de ‘flasback’, que são inesquecíveis – analisa Denison Brum.

Destaque para a maioria os ‘set list’ apresentados pelos DJ´s Dudu Borges e Cidinho do programa Sarcófago, da Rádio Transamérica FM e pelo DJ Sérgio França vão dos anos 70 a 90. Relembrando Michael Jackson, Legião, Prince, Mamonas, Jon Secada, RPM, Eraeser, e muito mais, a pista lota com grupos e seus passinhos, apaixonados ‘coladinhos’ e quem mais vai curtir a noite no Mackenzie.

SERVIÇO

Mega Flash Back- Sábado, 24 de fevereiro, a partir das 21h – Sucessos dos anos 70, 80 e 90.

Sport Club Mackenzie, Rua Dias da Cruz, 561 Méier, Tel: 2269-0082 / whatsapp: 99681-5292 – Ingressos a partir de R$ 20,00.

