Após vídeo filmado em 360º, Liberdade, A Filha do Vento ganha clipe plano.

Cordel do Fogo Encantado continua trabalhando o single.

Foto: Tiago Calazans

​

Às vésperas de iniciar a turnê do disco Viagem ao Coração do Sol, o grupo Cordel do Fogo Encantado lança mais um conteúdo para a música Liberdade, A Filha do Vento. Desta vez, trata-se do clipe plano, após a faixa já ter lyric video e também um vídeo em 360º, lançado na última sexta, dia 13.

Dirigido por Lirinha e Clayton Barros, integrantes da banda, e também por Eduardo Pereira e Felipe Falcão, o clipe foi filmado em Recife-PE, onde também foi filmado a versão 360º. Tiveram gravações também no Sítio Alcobaça, que fica na cidade de Buíque-PE e no Vale do Catimbau, em Arcoverde-PE, terra natal do grupo. Inclusive, a locação no sertão pernambucano resgatou raízes da banda, uma vez que faz parte das origens do Cordel.

Sobre estar co-dirigindo o clipe, Clayton diz: “Participar do clipe, também como diretor, foi um trabalho incrível pra mim, pois, depois da música, a fotografia e o vídeo são minhas paixões artísticas. Me dedico à criação de imagem desde 2000, passando pela fotografia analógica, até a digital. Além disso, fazer uma direção coletiva foi muito rico, pois discutimos sobre várias ideias até chegarmos nesse resultado”.

A música evoca Liberdade, a filha do vento representada no vídeo por uma figura de luz . A luminária faz alusão ao sol e estará na cenografia dos shows, que tem a estreia amanhã, dia 21, na Concha Acústica, em Salvador-BA.

Shows

Além da estreia em Salvador-BA, na Concha Acústica, os outros shows agendados são: 28 de abril no Rio de Janeiro-RJ, no Circo Voador, 12 de maio em Recife-PE no Clube Português, 19 de maio em Belo Horizonte-MG, no Music Hall, 09 de junho no João Rock, em Ribeirão Preto-SP, 29 de junho no MECAInhotim, em Brumadinho-MG e 11 de agosto em Fortaleza-CE, no Dragão do Mar.

Ficha Técnica

Direção: Eduardo Pereira, Felipe Falcão, Lira Paes e Clayton Barros

Direção de Fotografia: Cristiano Bivar

Foquista: Rafael Reines

Produção: Camila Valença

Produção de Set: Mauro Lira

Assistente de Produção: Alexandre Moura

Produção Executiva: Antônio Marcos

Maquinista: Eduardo Altram

Iluminador: Jathyles Miranda

Video Mapping: Gabriel Furtado

Platô/Montagem: Eduardo Lima

Costureira: Francis de Souza

Figurinista: Isadora Gallas

Coreógrafo: Dielson Pessoa

Maquiagem: Nanda Uchôa

DISCOGRAFIA:

Cordel do Fogo Encantado (2001)

O Palhaço do Circo Sem Futuro (2002)

MTV Apresenta: Cordel do Fogo Encantado (2005) DVD

Transfiguração (2006)

Viagem Ao Coração Do Sol (2018)

Sobre o Cordel do Fogo Encantado

No ano 1997, em Arcoverde, sertão de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, surgiu um grupo cênico-musical, compartilhando o teatro e a poesia oral e escrita dos cantadores e ritmos afro-indígenas da região. E, dessa mistura, nasceu o espetáculo: Cordel do Fogo Encantado.

Cordel é sinônimo de história de um povo em forma de poesia. Enquanto, Fogo é o elemento mais representativo do lugar de origem e da intenção músico-poética inconstante e mutável do grupo. Já Encantado ressalta a visão fantástica e profética dos mistérios entre o céu e a terra.

Por dois anos, o espetáculo, sucesso de público, percorreu o interior pernambucano.

No carnaval de 1999, o Cordel se apresentou no Festival Rec-Beat, em Recife, e adaptou a narrativa do Fogo Encantado aos palcos de rua. Nisso, a estreia no carnaval pernambucano chamou a atenção da crítica, e o que era, até então, sucesso regional, ultrapassou as fronteiras, ganhando visibilidade em outros estados e a condição de revelação da música brasileira.

Foi quando a banda consolidou sua formação definitiva com os arcoverdenses José Paes de Lira (Lirinha), Clayton Barros e Emerson Calado, e os percussionistas recifenses, Nego Henrique e Rafael Almeida (do Morro da Conceição).

Através da poesia de Lirinha, a força do violão de Clayton, a referência rock de Emerson e o peso da levada dos tambores dos ogãs Rafa e Nego Henrique, o Cordel do Fogo Encantado passou a percorrer o país, conquistando a todos com suas apresentações únicas e antológicas. Surpreendendo não somente, pela ousada mistura sonora, mas também, pela intensidade cênica de seus integrantes e os requintes de um projeto de iluminação e cenário.

Em 2001, com a produção musical de Naná Vasconcelos, o grupo lançou seu primeiro álbum: Cordel do Fogo Encantado. A evolução artística ampliou ainda mais o alcance do som da banda que, atuando de forma independente, por onde passava, ganhava mais público e atenção da mídia.

Em 2003, o grupo lançou seu segundo registro de estúdio: O Palhaço do Circo Sem Futuro, co-produzido pelos próprios integrantes e por Buguinha Dub e Ricardo Bolognine. O álbum foi considerado pela crítica especializada um dos mais inventivos trabalhos musicais produzidos nos últimos anos. Em turnê, seu show ganhou projeção internacional, com apresentações na Bélgica, Alemanha, França e Portugal.

Em outubro de 2003, o Cordel do Fogo Encantado lançou o DVD “MTV Apresenta”, o primeiro registro audiovisual da banda. “Transfiguração”, terceiro álbum, lançado em setembro de 2006, com produção de Carlos Eduardo Miranda e Gustavo Lenza, e mixagem de Scotty Hard, vem transformar, ainda mais, a linha tênue entre poesia, artes cênicas e música, firmando o Cordel do Fogo Encantado como um dos grupos mais representativos no cenário da música independente nacional.

Entre os prêmios conquistados pelo grupo estão o de banda revelação pela APCA (2001), melhor grupo nacional pelo BR-Rival (2002), Caras (2002), TIM (2003), Qualidade Brasil (2003), bicampeonato do prêmio Hangar (2002 e 2003) e APCA, como melhor compositor nacional, Lirinha (2006).

No cinema, a banda participou do filme de Cacá Diegues, Deus é Brasileiro, e do documentário O Homem que Engarrafava Nuvens, de Lírio Ferreira.Em fevereiro de 2010, após 13 anos de trabalho ininterrupto, a banda anunciou a paralisação de suas atividades.

No início de 2017, o Cordel do Fogo Encantado voltou a se reunir para a criação de um novo disco, lançado em abril deste ano. Agora, a banda está em turnê, para divulgação do novo trabalho.