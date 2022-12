A força do empreendedorismo feminino: demissão faz empresária paulista fundar consultoria de recolocação profissional

Após perder emprego na pandemia, Karine Camuci agora ajuda a empregar. Segundo estudo da Serasa Experian, 39,8% das empresas em São Paulo são lideradas por mulheres

“O Perfil da Empreendedora Brasileira”, estudo inédito divulgado pela Serasa Experian, mostra que das 20,6 milhões de empresas ativas no Brasil, 8,4 milhões têm mulheres como donas ou sócias majoritárias. O quantitativo representa 40,5% dos empresários no país. No recorte por estados, os números indicam que 39,8% das empresas de São Paulo são lideradas por mulheres. Uma delas é a consultora de carreiras Karine Camuci, de 36 anos, fundadora da Você Empregado, consultoria especializada em recolocação profissional, de Valinhos, no interior paulista.

O negócio foi criado de forma incomum, em um momento de vida igualmente inesperado da sua idealizadora. Formada em administração de empresas e com uma carreira de dez anos em áreas de compras de multinacionais do setor automotivo, Camuci foi demitida em março de 2020, pouco antes de a pandemia de Covid-19 ser oficialmente decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). “Nunca havia sido dispensada antes. No mesmo dia, comecei a procurar emprego, mas não sabia exatamente como e nem por onde começar. Passei a procurar emprego, mas, por tentativas anteriores, sabia que não tinha sucesso da forma como buscava. Foi, então, que me vi obrigada a estudar para entender a lógica dos processos seletivos”, conta.

Após três meses e oito processos de seleção, que renderam três propostas de trabalho, Karine conquistou um novo emprego, podendo, inclusive, escolher em qual empresa iria trabalhar. E, ganhando o mesmo salário de quando havia sido demitida. A maior conquista, no entanto, foi perceber que os conhecimentos adquiridos em sua própria jornada de recolocação profissional poderiam ajudar outras pessoas. “Passei a prestar atendimento para quem estava procurando emprego, além de continuar estudando e aplicando tudo o que estava aprendendo. O boca a boca começou a crescer, assim como os atendimentos e a lista de clientes. Notei que havia ali um negócio: o meu método estava testado e aprovado por várias pessoas. Foi então que decidi pedir demissão do novo emprego para focar 100% na Você Empregado. De demitida, agora ajudo a empregar”, orgulha-se a consultora de carreiras e empresária.

Se engana, porém, quem pensa que a decisão para abrir um negócio foi simples. “Sempre tive a certeza que empreender era o que eu queria, mas, por outro lado, pesava ter que abrir mão de uma carreira de dez anos em empresas, de um salário relevante e de bons benefícios. Tomar a decisão de me desligar de vez do mundo corporativo e passar a me dedicar 100% a um negócio não foi fácil. Hoje, no entanto, está claro que foi a melhor decisão que tomei. Acredito que a minha maior conquista foi chegar na fase que vivo hoje: carreira evoluindo, empresa crescendo e os meus clientes tendo cada vez mais resultados. Tenho liberdade geográfica e de horários. Estou no meu melhor momento”, finaliza.

Perfil Nacional – Segundo “O Perfil da Empreendedora Brasileira”, divulgado pela Serasa Experian, do total de 8,3 milhões de empresas dirigidas por mulheres, que considera os dados nacionais, 84,7% possuem uma única sócia enquanto no universo masculino, esse percentual é menor, de 77,4%. Elas começam a empreender mais cedo que os homens, sendo 36,3% com idades entre 20 e 39 anos.

Ainda de acordo com a pesquisa, as empresas brasileiras com até 2 anos de atuação são majoritariamente dirigidas por mulheres (17,2%) do que por homens (14,2%). A maior taxa de representação feminina ocorre na faixa de 3 a 5 anos de existência, com 28,8% para elas e 25,3% para eles.

Você Empregado – É uma consultoria de recolocação profissional voltada a empresas e pessoas físicas. Atua em processos de headhunting e presta os serviços de criação, reestruturação e revisão de currículos; revisão de perfis no LinkedIn; preparo e simulação para entrevistas de emprego; além de orientação profissional para planejamento, desenvolvimento ou transição de carreira. Com atendimento personalizado, a Você Empregado orienta os serviços às necessidades individuais de cada cliente.

“A empresa tem dois importantes compromissos: preparar os profissionais para conseguirem um novo emprego, atuando desde o reconhecimento de competências individuais até a aprovação em processos seletivos; e auxiliar empresas no tocante à responsabilidade social após desligamentos de funcionários e no suporte em processos de headhunting, visando a contratação de novos colaboradores. O grande diferencial da Você Empregado é oferecer soluções minuciosamente desenhadas para garantir que os processos sejam eficientes e tenham resultados efetivos”, salienta Karine Camuci.

Saiba mais: https://voceempregado.com.br/