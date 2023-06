A importância da avaliação personalizada na rinoplastia

As consultas pré-operatórias são fundamentais pois é o momento ideal para o cirurgião compreender as queixas e as expectativas do paciente e assim, oferecer tratamento mais apropriado para cada caso. O exame clínico para rinoplastia busca que a pessoa entenda o que pode ser mudado no seu nariz, bem como as alterações que não seriam adequadas para buscar proporções ao seu rosto.

O cirurgião plástico e crânio-maxilofacial, Dr. Geraldo Capuchinho, explica que é extremamente necessário realizar um exame clínico antes da cirurgia plástica do nariz. “É somente nesse momento que as queixas do paciente podem ser confrontadas com as alterações encontradas pelo cirurgião. Além disso, alterações estético-funcionais não notadas pelo paciente podem ser identificadas pelo cirurgião que irá propor o tratamento necessário”, diz.

Nesse encontro, ao examinar o nariz o cirurgião identifica as alterações da anatomia nasal e se há alterações na função ventilatória , além de solicitar exames complementares de imagem para estudar detalhadamente a estrutura óssea e cartilaginosa do nariz. Também orienta sobre os riscos e benefícios do procedimento cirúrgico, duração média, hospitais habilitados para a realização da cirurgia e o tempo de tratamento até a alta cirúrgica, ou seja, até o aspecto final esperado.

Atendimento personalizado

O Dr. Geraldo Capuchinho destaca que o atendimento personalizado antes do procedimento é muito importante. “Cada paciente tem suas queixas, sua história e suas expectativas. O exame clínico individualizado é a única oportunidade para tentar alinhar as queixas do paciente e o que pode ser oferecido como tratamento círurgico.”, afirma.

Na primeira consulta é o momento no qual se inicia a relação-médico paciente de fato. É a oportunidade que, tanto o paciente quanto o cirurgião, têm para identificar se o relacionamento será saudável. Também é quando o paciente pode expor sem receios seus desejo e inseguranças, para que o trabalho do médico corresponda à sua expectativa.

Fonte: Dr. Geraldo Capuchinho Jr – Médico cirurgião plástico e crânio-maxilofacial, Membro da Intern. Society of Aesthetic Plast. Surg, The Aesthetic Society & Rhinoplasty Soc. of Europe – @dr.capuchinho https://geraldocapuchinho.med.br/