A merenda ideal sem segredos

Nutricionista dá dicas preciosas para garantir um lanche nutritivo e gostoso para os pequenos



As aulas voltaram e junto com elas uma das tarefas mais difíceis da rotina de quem tem filhos pequenos: montar uma lancheira saudável. Para muitos, planejar o lanche dos pequenos de forma saudável é uma missão quase impossível. Ainda bem que existem profissionais como a nutricionista Mônica Cecília Araújo para deixar esta tarefa mais fácil.

“É ótimo envolver o seu filho no processo: vá com ele no supermercado ou na feira para fazer as compras e o chame para montar os lanches, sempre explicando os benefícios de cada alimento. Estas atitudes fazem com que, desde cedo, ele aprenda a ter autonomia e no futuro possa fazer as melhores escolhas alimentares.

Também é importante escolher alimentos práticos: isso não é só para facilitar o trabalho de montar a lancheira, mas também para oferecer opções simples para os pequenos. As frutas, por exemplo, podem ser enviadas já cortadas e sem casca.

“Abuse da criatividade: um sanduíche em forma de bichinho, frutas cortadas em formatos divertidos etc. É no cardápio semanal: planeje com antecedência as comidinhas que farão parte da lancheira do pequeno durante os cinco dias da semana. Manter uma programação é a melhor maneira de oferecer alimentos nutritivos”, explica Mônica.