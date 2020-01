A Modelo Clara Amorim ganha destaque como professora e palestrante

A Modelo carioca, iniciou sua carreira aos 13 anos de idade e aos 15 saiu de São Pedro da Aldeia, uma pequena cidade no interior do estado do Rio de Janeiro para modelar profissionalmente em São Paulo.

A modelo já passou por SPFW, Casa de Criadores e outros grandes eventos do mundo da moda. Em 2017, entrou para a Dilson Stein New Models, onde ministrou aulas de passarela para meninas e meninos de todo o Brasil.

Este ano, Clara Amorim retornou a São Paulo para aprimorar e atualizar seus conhecimento. Ela está em semana intensiva de cursos com o Namie Wibhy, ícone do Salto Alto.

A então hoje, instrutora de passarela dá aulas, palestras e workshop sobre “Como Iniciar na Profissão e Se Tornar uma Grande Top Model”.

A Instrutora conta que só modelava quando foi convidada para entrar no Dilson Stein New Models, e quando as pessoas começaram a vê-la dando aulas, pediram para que continuasse fazendo um acompanhamento, dar aulas extras de passarela, de expressão corporal e até material fotográfico.

“Tenho diversos Workshop montados para esse ano, e estarei passando por muitas cidades do Rio De Janeiro. Com conteúdo sobre o Mundo da Moda e o Mundo Miss. Meus treinamentos tem toda uma estrutura para quem está iniciando poder compreender. Sempre levo fotógrafos, maquiadores, modelos, influencers e atores para palestrar”, explica Clara Amorim que acredita que nunca seja tarde para iniciar. Ela tem alunos de 5 a 50 anos de idade, e afirma que o que realmente conta é a vontade de aprender.