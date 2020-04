A paulista, Grasiele da Silva Borges , 27 anos, casada e mãe de um menino ruivíssimo de 6 anos!

Grasi diz: sempre foi meu sonho ser alguém reconhecida na tv e na internet, na escola sempre participei dos teatros e danças , até que a internet veio para aumentar essa minha chance, começando com Instagram, dando dicas de moda, estilo, falando sobre meu dia a dia, trabalho, rotina normal de qualquer brasileiro, mas até hoje não acredito que ganhei um público que gosta do que eu falo e das minhas dicas e foi pensando nisso que decidir mostrar minha vida real e dar dicas de maquiagem e cabelo, confesso que o que mais bomba é quando posto foto do meu filho rsrs, coisa de mamãe babona!

Atualmente com 35 mil seguidores e algumas parcerias, iniciando um novo projeto, ajudo as meninas como eu a realizarem seus sonhos também com dicas para o Instagram, engajamento, e outras dicas a mais, trabalhando com mídias sociais!

#rionoticias #facundonavarro