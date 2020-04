A quarentena para os pets

A quarentena não está fácil para nós e nem pra os pets, que perderam a possibilidade dos passeios diários para gastar energia e sentir o cheiro de rua.

Mas nem por isso ele pode, ou precisa ficar parado.

Separei algumas brincadeiras saudáveis para você fazer junto com seu aumigão dentro de casa para se divertirem juntos.

🐶 👉Corrida com obstáculos: faça um circuito com almofadas , cadeiras, puffes e estimule a pular, correr, subir e descer . Tenha paciência, não deixe ele exausto e lembre-se da recompensa!

Obs; todo cuidado é pouco com os peludos nesses horas, principalmente para não escorregar. Não quero que ele se machuque .

👉Jogar e pegar: A brincadeira mais clássica de todas. Pode ser com um ursinho de pelúcia , bolinha ou brinquedos rígidos o que vale é o momento de interação e amor entre vocês. ❤️ .

👉Esconde-esconde : Seu pet e daqueles que gosta de uma aventura? Então está e a brincadeira perfeita! Pegue o snack preferido dele ( de preferências os orgânicos/ naturais ) ou mesmo alguns grãos de ração e esconda em alguns lugares de um cômodo. Se ele não entender de primeira, ajude ele a chegar ao local e logo ele fará a associação.

Essa brincadeira ajuda a estimular o corpo e mente do animal. 🧠

👉 Usar a garrafa pet e fazer alguns pequenos furos e colocar a ração dentro é a melhor forma de estimular a brincadeira e atenção do pet, assim ele fará a busca pela comida ser interessante . Existem no mercado pet alguns brinquedos prontos para isso.

Na minha lojinha pet tem vários modelos.

Segue o link nos abaixo

https://vetgui.petlove.com.br/



Gostou das dicas ?