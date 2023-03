A Realidade Virtual Só Terá Sucesso no Mundo dos Jogos?

O mundo dos jogos virtuais nunca esteve tão em voga como nos últimos anos. Quando começamos a acompanhar e ter conhecimento sobre alguma tecnologia nova, vem outra em seu lugar e procuramos nos adaptar para tal.

Já não é de hoje que os equipamentos eletrônicos se destacam e atraem milhares de usuários, e o desenvolvimento de novos recursos acontecem bem rapidamente. Na verdade, com o surgimento da realidade virtual adaptada aos jogos eletrônicos, viu-se uma mudança gigantesca na busca e interesse por esse tipo de diversão.

Os Cassinos Online

Encontramos diversos conteúdos online que mostram a evolução dos jogos de cassino online, apostas esportivas e também jogos baseados em realidade virtual, e é interessante ver como esses blog sobre cassinos online mostram a tendência que antes era apenas utopia.

Mas, antes de apontarmos sobre as tendências para o futuro da realidade virtual, definiremos aqui o que é realidade virtual e como ela pode afetar de forma direta as nossas vidas. Vejamos a seguir.

Será que, além dos jogos eletrônicos como DOTA e League of Legends, teremos os tradicionais jogos de cassino online voltados a realidade virtual? A expectativa para os próximos anos é bem positiva.

Realidade Virtual: Definição

A transformação digital está inserida nos mais variados setores produtivos da nossa sociedade, e por isso, segue sendo implementada internamente nos negócios. Portanto, cada vez se tem mais a necessidade de atenção e comprometimento por parte dos gestores.

A VR é definida como um ambiente onde se é possível criar uma realidade física através de recursos tecnológicos, onde se simula um ambiente real pelo sistema operacional de um computador. A percepção tida pelo usuário é bastante realista, e até mesmo sensações táteis podem ser incluídas.

Faz-se uso de muitos efeitos sonoros e visuais para se alcançar essa realidade, e por meio de gadgets como óculos e headsets especiais e propriamente criados para esse fim, é possível que a pessoa visualize um ambiente exclusivamente virtual, ainda que remeta a uma realidade física.

E como se pode chegar a esse tipo de realidade? Os modelos de óculos usados aqui têm espumas ao redor dos olhos (são como em inglês chamados de goggles), e ajustes no nariz, para que o usuário possa enxergar apenas o conteúdo transmitido pelo aparelho, sem nenhum tipo de interferência externa.

Uma outra curiosidade sobre os óculos é que eles possuem um recurso chamado head tracking que, através de um software interno, permite que se entenda perfeitamente a posição do usuário e determine a área a sua volta. Então, quando se mexe a cabeça e se olha ao redor, o sistema logo entende que as imagens e movimentos se deslocam em uma só direção, trazendo assim uma sensação de imersão total.

Benefícios da VR em Diversas Áreas

E o que podemos dizer sobre os benefícios da realidade virtual na vida do ser humano? É sabido que a indústria dos videogames foi e está sendo a mais favorecida dentre todas elas, e isso traz uma percepção nova no que diz respeito às possibilidades de diversão e lazer. Mas ela não só se aplica a esta área como muitos pensam.

A realidade virtual é tão versátil que ela pode ser usada tanto para a famosa indústria de games como para treinamentos de exército, em empresas, tratamentos contra traumas e fobias, por exemplo, e todo e qualquer ambiente onde se necessite simular uma situação.

Com isso, é fácil perceber o aumento do engajamento com o serviço ou produto por parte da empresa e cliente, além de inúmeras outras vantagens, como:

Uma experiência diferenciada ao cliente.

A inserção da gamificação no ambiente interno de empresas.

Melhorias nas estratégias de marketing, tanto de forma interativa como imersiva.

A possibilidade de reuniões a distância ou sistema híbrido (como vem acontecendo ultimamente), fazendo assim com que o ambiente se torne muito menos maçante.

Arquitetos, por exemplo, podem fazer uso da VR tanto no processo de criação de um projeto como na projeção do mesmo para ambientes, já que o cliente se interessaria em ver o projeto aplicado antes de fechar um negócio. Pode-se então oferecer uma visão diferenciada e bem próxima da realidade esperada por ambas as partes.

Através da visualização por telas 2D e 3D, é possível se ter uma interação com os responsáveis pelo projeto e o seu produto, a partir de uma análise detalhada e bem realista de suas funcionalidades. Ainda, é possível identificar mudanças nas estruturas que precisam ser ajustadas no projeto, para que, dessa maneira, se possa ter mais sucesso na produção.

E por fim, com a adesão da tecnologia 5g em diversos países, além da inteligência artificial chegando em setores múltiplos do mercado, toda essa novidade será normalmente absorvida e inserida. Esperamos de verdade que tudo isso só venha então a somar.