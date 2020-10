A Solução da diástase abdominal.

A diástase abdominal é a condição em que os grandes músculos abdominais se separam, um alargamento do espaço entre os músculos retos abdominais na região da linha alba.

Geralmente, ocorre durante a gravidez sendo, efetivamente, visível no pós-parto. Muito comum em mulheres com mais de 35 anos, que dão a luz a um bebê com peso elevado

ou que têm uma gravidez múltipla.

A diástase abdominal é mais perceptível logo após o parto, mas também pode ocorre em homens de meia idade e em idosos com obesidade abdominal.

Geralmente pode apresenta uma pretuberância no meio da barriga, que pode aparecer quando os músculos abdominais são tensionados, durante a tosse.

O tratamento inclui fisioterapia. Em casos raros, uma cirurgia estética pode ser realizada para reduzir a protuberância.

Segundo dados estatísticos, 60 a 100% surge no final do terceiro trimestre de gravidez, 53% surge nas primeiras 24 horas após o parto e 36% foi verificada nos primeiros 12 meses após ser mãe.

A diástase tem um impacto negativo na saúde influenciando a qualidade de vida, dando uma força muscular alterada do core e uma dor lombar severa.

Neste sentido, procurar avaliação e tratamento contribuirá para minimizar estes detalhes.

Não é apenas uma questão estética mas, sim, uma questão de saúde e qualidade de vida.

