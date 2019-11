A sustentabilidade e a ação visível no Brasil

As notícias em torno do meio ambiente têm sido, ao longo de 2019, bastante

assustadoras, revelando a fragilidade o planeta face às alterações que resultam da ação humana sobre o mesmo. Este ano, a perturbadora notícia sobre o degelo na Gronelândia (que derreteu em 40% num só dia), sobre o incêndio florestal que, bem perto de nós, devastou a Amazônia ou sobre a forma como o planeta ultrapassou, antes de meados do ano, o seu limite no que respeita aos recursos naturais, fez parte da agenda noticiosa

internacional.

Apesar de não ser um dos países com mais cuidados ambientais e de ter estado na ordem do dia pelas piores razões, o Brasil não deixa de ser, também, um país que tenta promover a melhoria do meio ambiente através de medidas de preservação e sustentabilidade.



As iniciativas criadas e impulsionadas pelo povo brasileiro têm mostrado assertividade no combate ao desgaste ecológico, buscando uma alteração na forma como os seus mercados, o seu Estado e os seus cidadãos reagem perante as questões da sustentabilidade.



Estas são algumas das formas como o Brasil tem buscado uma ação mais sustentável e sadia para o meio ambiente do século XXI.

As criações sustentáveis

O futuro da moda sustentável, bem como a criação de produtos artísticos, decorativos e de design em materiais reciclados é uma das medidas integradas no conceito de desperdício zero e que tem sido aplicada no Brasil.



O foco é, aqui, reduzir o impacto ambiental que estes mercados, atualmente tão efémeros, promovem no planeta, criando uma indústria mais consciente da forma como o consumismo pode ser nocivo para o meio ambiente.



A redução no uso de plásticos na criação destas peças é outra das ações às quais temos vindo a assistir.



O setor turístico

Um dos países mais evoluídos no que respeita à criação de formas de viajar de maneira mais ecológica é o Brasil.

O povo brasileiro demonstra uma preocupação vanguardista com o impacto ambiental das suas viagens e, por isso mesmo, o país alberga uma grande quantidade de estruturas hoteleiras ambientalmente ecológicas, onde se aplicam ideias como a filtragem da água para reduzir o número de garrafas plásticas ou o princípio da compostagem para o lixo hoteleiro.



Estes espaços aproveitam ainda para difundir princípios mais sustentáveis e novas formas de vida, ancoradas no mundo natural.

O papel dos meios de comunicação O Brasil tem sido responsável por várias campanhas que visam consciencializar o povo nacional e internacional para as questões relacionadas com a Natureza.



Recentemente, um popular vídeo sobre a Amazônia como pulmão mundial foi um bom exemplo da forma como os famosos brasileiros se unem por esta causa, visando a criação de mentalidades mais ecológicas e que promovam a sustentabilidade.



A tarefa de cada um

Quando se trata de proteger o planeta, o povo brasileiro sabe unir-se e, por isso, mesmo no quotidiano do povo, nota-se a preocupação na aplicação dos princípios da proteção ecológica, através de práticas como a redução, a reutilização e a reciclagem.