Acaba a invencibilidade de 15 jogos do Botafogo

Na Serrinha, após derrota para o Goiás por 2 a 1, de virada, neste domingo, o Botafogo encerrou uma sequência de 15 jogos sem perder, a maior invencibilidade entre os clubes da Série A. Mesmo assim, o Fogão segue líder da competição com 15 pontos somados em 6 jogos, um excelente desempenho. A última vez que o clube tinha perdido foi ainda no Carioca, para a Portuguesa por 1 a 0, no dia 8 de março.

Ao ser perguntado se essa derrota muda em algo os planos do Botafogo, o técnico Luís Castro respondeu da seguinte forma: “Nós sabíamos que não íamos atravessar um campeonato sem derrotas. Elas, tais como as vitórias, elas… Cada jogo encerra, como eu disse no início antes do jogo, cada jogo tem a sua especificidade, cada jogo tem as suas características. O jogo de hoje nada tem a ver com o próximo jogo da Copa (do Brasil) com o Paranense. Nós temos trabalhado muito para obter essas vitórias. Temos um grupo muito fechado, um grupo muito unido que não se deixa abalar por nada. Temos consciência que hoje não atingimos aquilo que queríamos. Nós vinhamos muito animados e muito motivados, como sempre, para atingir a vitória. Fomos muito apoiados pela nossa torcida ao longo de todo o jogo. Entregou supercompleto ao jogo. Nós também nos entregámos supercompleto ao jogo. Nós não fizemos com grande lucidez durante a segunda parte, mas dedicámos sempre muito. Quisemos muito sempre chegar, não da forma como nós entendíamos que devíamos chegar, mas queríamos chegar ao golo primeiro do empate para depois conseguir virar o jogo. Não conseguimos. Não muda nada aquilo que nós perspectivamos para o campeonato. Não muda nada termos perdido. Temos de olhar para o que fizemos menos bem e temos que retificar algumas coisas para continuarmos o nosso caminho. O nosso caminho vai ser de coisas boas, de certeza.

Vão acontecer coisas boas, de certeza, na nossa caminhada até ao final da época. Vamos continuar muito dedicados, vamos continuar muito juntos. Sabemos que temos uma administração junto a conosco, sabemos que temos uma torcida junto a conosco e juntos fazemos uma forte família para abordar todos os momentos difíceis. A derrota é sempre um momento difícil das equipas, deixa nos sempre, fere nos sempre e para mais uma equipa como a nossa que há dois meses e oito dias que não sofria uma derrota, ainda o sabor é mais amargo, porque não o sentimos há muito tempo. Portanto, não caiu o mundo, o mundo segue e nós vamos seguir com o nosso caminho, com o nosso trabalho, com a nossa confiança em fazermos bem e em fazermos cada vez melhor ao longo da época.”