Acessórios nos cabelos

As presilhas, grampos, tic tacs…voltaram!!!

Os acessórios são peças sempre importantes para dar aquele toque no look.

Vem aí as coleções de outono/inverno e os acessórios da vez estarão na cabeça!!!

No final dos anos 90 faziam a cabeça da mulherada e agora já estão sendo vistas nas cabeças das fashionistas da Europa. Elas vem em vários estilos. Coloridas, com brilho, com pedras, com escritos divertidos ou grifes famosas.

Elas podem ser usadas em peças únicas mas a graça está em usar várias ao mesmo tempo.

Não perca tempo. Além dos lenços e tiaras, aposte nas presilhas e passadores.

Christiane Gil



Acesse minhas redes sociais…



Instagram.: @modadachris

Facebook.: /moda.da.chris