Agência de Design ganha notoriedade entre os influencers no Youtube

A EplayDesign é uma agência de design que desenvolve toda parte visual para que seus clientes alcancem seu potencial total. Trabalhamos desde o desenvolvimento do nome, logotipo, passando pelo site e apresentações e até campanhas de marketing digital garantindo um perfeito alinhamento visual entre todas as partes. Essa coerência visual melhora a percepção de qualidade que o consumidor final tem dos nossos clientes. Somos uma pequena agência de estrutura enxuta que privilegia o atendimento personalizado e direto.

Nossos projetos são exclusivos e inovadores, valorizando e impulsionando sua marca na internet e garantindo a comunicação certa dos serviços de maneira dinâmica e personalizada. Compromisso em transformar necessidades em soluções criativas e práticas, gerando grandes resultados. Trabalho conduzido com responsabilidade e comprometimento.

A EplayDesign está sempre pronta para oferecer o serviço para todo tipo de público. Atualmente, realizou um projeto de criação de capa para o canal do Youtuber/Influencer (Lucas Lira) do canal “Invento na Hora”, que ultrapassa a marca de 10 milhões de inscritos (youtube.com/inventonahoratv) na plataforma digital, além de oferecer todo suporte para cantores, desde a criação do logotipo e material de apresentação para contratantes.

Se você precisa de um “UP” no seu projeto e se destacar, conheça mais sobre a EplayDesign, no Instagram (@eplaydesign) ou no website (www.eplaydesign.com.br).