Agências Bancárias adotam novos horários durante pandemia do Coronavírus

Por orientação da Federação Brasileira dos Bancos as agências bancárias passam a ter atendimento ao público das 10h às 14h de segunda a sexta-feira, por tempo indeterminado em todo Brasil. Já idosos e pessoas com doenças respiratórias terão horário especial, das 9h às 10h.

Em comunicado a FEBRABAN esclarece que o objetivo é evitar aglomerações e induzir as pessoas a utilizarem mais canais de atendimento como por telefone, pela internet ou por aplicativos.

– Ao evitar voluntariamente ir às agências bancárias colabora-se para que os bancos possam dar prioridade ao atendimento aos grupos mais vulneráveis, protegendo todos, inclusive os bancários, com a redução do fluxo de pessoas necessárias aos esforços contra a disseminação do vírus COVID-19 – informa a nota Febraban.

Os bancos Santander, Caixa, Banco do Brasil e Itaú já anunciaram que estarão operando em horário reduzido de acordo com a orientação da Febraban.