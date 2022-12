Agenda cheia e trenó pronto, Papai Noel está a todo vapor para o Natal 2022

MARATONA NOEL

Ho! Ho! Ho! Com agenda lotada e trenó pronto, Limachem Cherem, fundador da Escola de Papai Noel do Brasil está a todo vapor. O roteiro exige fôlego, amor e muito preparo físico. Em três dias, ele vai viver dezenas de experiências diferente que chamam a atenção: um concurso para eleger o Papai Noel mais encantador do Rio; visitas a famílias cariocas para entrega de presentes; entrega de cestas básicas para outros “bons velhinhos”; Desfile de Natal com distribuição de presentes para crianças em Realengo e o evento “Barbas de Molho”, na Tijuca, com a tradicional caminhada pela Praça Afonso Pena, na Tijuca.

Papai Noel também ganha presente? Sim! A tradicional entrega das Cestas de Natal aos ‘bons velhinhos’ acontecerá no dia 20 de dezembro, terça-feira, das 9h ao meio-dia. A ação social será realizada na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, na Av. Salvador de Sá, 206-208 – Cidade Nova. Serão entregues 40 kits natalinos.

Paralelo a isso, está aberta a votação do OSCAR NOEL 2022, o concurso que vai eleger os três Noéis mais encantadores dos shoppings do Rio. A votação vai até o dia 23 de dezembro através do site www.escoladepapainoeldobrasil.com/oscar . Doze papais noéis estão concorrendo ao troféu. São eles: Carlos Patrício (Botafogo Praia Shopping), Cesar Noel (Sider Shopping), Celso Tobias (Norte Shopping), Claudenir Carlos (Taquara Plaza Shopping), Eddy Ferraes (Rio Design Barra), Joel Heredia (Shopping Via Brasil), José Maria (Recreio Shopping), José Odélio (Rio Design Leblon), Roberto Rezende (Shopping Rio Sul), Roque Noel (Plaza Shopping Niterói), Saymon Claus (Shopping Tijuca) e Ubirajara Costa (Américas Shopping)

No dia 24 de dezembro, sábado, o Papai Noel Limachem Cherem começa a Jornada de Visitas a Famílias (ação por contrato), das 17h às 2h, para a entrega de presentes nas festas particulares. Em cada visita há cânticos de Natal, acolhimento aos participantes, momento para fotos e finalização com mensagem de paz.

No dia 25 de dezembro, domingo, às 9h, o Papai Noel Limachem Cherem realiza o Desfile de Natal com distribuição de brinquedos para crianças de Realengo. A “charrete do Papai Noel” sai há 30 anos e é esperada com ansiedade pelos pequenos moradores do local. O Desfile de Natal começa na Rua Dilson Funaro, 23, em Jardim Novo-Realengo.

Durante o percurso o Papai Noel faz duas paradas: a primeira em frente a Escola Municipal Tasso da Silveira, onde os 12 estudantes Karine, Rafael, Igor, Samir, Laryssa Martins, Milena, Gessica, Bianca, Mariana, Luiza, Laryssa Atanázio e Ana Carolina (de 12 a 15 anos de idade) foram mortos a tiros em um atentado realizado por um ex-aluno do colégio, em 7 de abril de 2011. A segunda, no Memorial Praça Anjos da Paz, construído em homenagem às vítimas. Nos dois locais Limachem Cherem realiza orações pelos adolescentes e suas famílias.

Finalmente, na segunda, dia 26 de dezembro, acontece o evento “Barbas de Molho”, confraternização dos ‘bons velhinhos’ que marca o encerramento da temporada de Natal. A festa anual será no Restaurante Caçador, na Praça Afonso Pena, na Tijuca. Na mesma comemoração haverá a entrega do Oscar Noel 2022 e a caminhada do Papai Noel pela praça.

Sem dúvida todas essas ações geram sensação de bem-estar e alegria para quem é acolhido, mas também a sensação de ‘dever cumprido’ ao idealizador de tudo isso.

“Quando volto pra casa no dia 26, findadas todas as atividades, meu sentimento é de felicidade e dever cumprido. Faço visitas particulares em áreas nobres do Rio, entrego presentes para crianças carentes, também me envolvo no reconhecimento ao bom trabalho dos alunos da Escola, afinal, Papai Noel também ganha presente e por fim, nos confraternizados. Após isso, é descansar colocando a barba de molho para começar tudo novamente em 2023”, diz o bom velhinho Limachem.

Magia sempre viva

A história da Escola de Papai Noel do Brasil começou em 1993 num casarão no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, quando os atores Limachem Cherem e Conrado Freitas (falecido em 2010) decidiram criar um curso de interpretação voltado para idosos que quisessem dar vida ao Papai Noel.

Limachem Cherem, 66 anos, que sempre escreveu, dirigiu e interpretou diversos textos infantis, iniciou a primeira turma com apenas dois alunos com aulas acontecendo no porão do casarão em Vila Isabel. O negócio foi crescendo, pouco a pouco.

De lá pra cá a escola cresceu, ganhou reconhecimento nacional incluindo uma Moção De Reconhecimento e Louvor concedida pelo então vereador carioca Zico, em dezembro de 2013, pelos relevantes serviços prestados à população do Rio de Janeiro e, mais recentemente, benção do padre Omar Raposo em cerimônia especial no Santuário Cristo Redentor.

Prestes a completar 30 anos de existência, a Escola de Papai Noel do Brasil já formou gratuitamente mais de 1000 bons velhinhos. São pessoas idosas, muitas delas aposentadas ou desempregadas, que aprendem tudo sobre Papai Noel e conquistam a possibilidade de fazerem uma renda extra na época do Natal, que pode chegar a R$ 15 mil por 40 dias de trabalho.

Além de orientações sobre como tratar as crianças e suas famílias, o curso oferece aulas de interpretação teatral, improvisação, canto e músicas natalinas, oratória, trabalho corporal, maquiagem e figurinos, cuidados com a barba, oficina de brinquedo e aulas básicas de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais)

Mas, para ser Papai Noel não basta apenas se vestir de vermelho e branco. Limachem é exigente: para participar é preciso ter mais de 50 anos, barba grisalha natural e cabelos grisalhos, gostar de crianças e “não ter vícios”, como fumar ou ingerir bebidas alcoólicas.

Agenda do Papai Noel

:: Dia 20 (terça – 9h): Entrega de Cestas de Natal a 40 Papais Noéis na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, na Av. Salvador de Sá, 206-208 – Cidade Nova.

:: Dia 24 (a partir das 17h): Entrega particulares nas casas de famílias contratantes

:: Dia 25 (domingo – 9h): Papai Noel entrega presentes para crianças de Realengo (Saída: Rua Dilson Funaro, 23, Jardim Novo-Realengo | A casa do Papai Noel)

:: Dia 26 (segunda – 12h): Evento “Barbas de molho”, confraternização dos Papais Noéis no Restaurante Caçador, na Praça Afonso Pena, na Tijuca. Entrega do Oscar Noel 2022.

Conheça a Escola de Papai Noel do Brasil

Quem é a Família Noel Cherem

Limachem Cherem, nome artístico de Sebastião Benedito Cherem, 66 anos, é o idealizador da Escola de Papai Noel do Brasil. Ator, produtor cultural, autor de teatro e empresário, ficou conhecido no cenário circense como Palhaço Cherem. Além disso, por 22 anos Limachem foi empresário e parceiro do palhaço Carequinha, um dos mais notórios palhaços brasileiros que faleceu aos 90 anos, em 5 de abril de 2006.

A esposa de Limachem Cherem é a figurinista Fátima Cherem, responsável pela criação dos trajes natalinos dos ‘bons velhinhos’. Já Sluchem Cherem, filha de Limachem, é especialista em Linguagens Artísticas, Cultura e Educação, mestre em Cultura e Territorialidades e trabalha como produtora cultural na empresa do pai, a Tapume Produções. Slanny Cherem, também filha do ator, além de enfermeira, é coordenadora da Escola de Papai Noel do Brasil e ajudante de Papai Noel.