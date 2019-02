Agenda de Blocos de Carnaval

O CARNAVAL DE RUA É GRÁTIS!

O esquema do carnaval no Rio é todo 0800! Imagine assim: um carro de som, uma banda atrás e um monte de gente.

27 de Fevereiro de 2019 (Quarta-Feira)

Centro

Distribui Sem Juízo

Onde: Rua da Quitanda entre a Rua Sete de Setembro e a Rua da Assembléia, Centro

Horas: 18h

Regula Mas Libera

Onde: Rua Teofolo Otoni, 58, Centro

Horas: 18h

Estilo: Formado por funcionário das agências reguladoras

Zona Norte

Discípulos de Oswaldo

Onde: Largo do Amorim, Manguinhos

Horas: 17h

Banda do Tio Marco

Onde: Largo da Rua Porto Valte, Piedade

Horas: 19h

Zona Oeste

Zona Mental

Onde: Praça Guilherme da Silveira

Horas: 14h

28 de Fevereiro de 2019 (Quinta-Feira)

Centro

Batuke Nuclear

Onde: Rua Candelária, Centro

Horas: 18h

Chroma Aqui na Minha Mão

Onde: Rua do Rezende, entre o n. 34 e o n. 66, Santa Teresa

Horas: 18h

Bloco dus Impussivi

Onde: Rua Lelio Gama com Avenida Chile, em frente ao prédio da Petrobras, Centro

Horas: 18h

Badalo de Santa Teresa

Onde: Largo das Neves, Santa Teresa

Horas: 19h

Zona Sul

Inova Que Eu Gosto

Onde: Praia do Flamengo, 200, Flamengo

Horas: 17h

Cobra Sarada

Onde: Parque Guinle, Laranjeiras

Horas: 17h

Zona Norte

Loucura Suburbana

Onde: Instituto Municipal Nise da Silveira, Rua Ramiro Magalhães, 521, Engenho de Dentro

Horas: 16h

1º de Março de 2019 (Sexta de Carnaval)

Centro

Carmelitas

Onde: Esquina da Ladeira de Santa Teresa com Rua Dias de Barros, Santa Teresa

Horas: 13h

Estilo: Bloco das Antigas

Escorrega Mas Não Cai

Onde: Rua Sacadura Cabral, Gamboa

Horas: 16h

Badalo de Santa Teresa

Onde: Rua Monte Alegre, 318, Santa Teresa

Horas: 16h

A Turma do Valdemar e os Caçadores de Orelha

Onde: Rua Morais e Vale, Centro

Horas: 17h

Ninho dos Cobra do Arsenal

Onde: Buraco do Lume, Centro

Horas: 17h

Bloco dos Aposentados

Onde: Buraco do Lume (Avenida Nilo Peçanha), Centro

Horas: 17h

Te Vejo Por Dentro… Sou da Radiologia

Onde: Rua Joaquim Silva, 15, Lapa

Horas: 17h

Boêmios da Lapa

Onde: Rua Alcindo Guanabara, 15, Lapa

Horas: 17h

Embaixadores da Folia

Onde: Buraco do Lume (Nilo Pecanha/Graca Aranha), Centro

Horas: 18h

Estilo: Marchinhas e Samba Enredo

Monobloco (Ensaio)

Onde: Fundição Progresso, Lapa

Horas: 22h

Quanto? Pista – de R$50,00 a R$ 100,00

Frisa – de R$ 150,00 a R$ 300,00

Zona Sul

Banda do Lido

Onde: Rua Ronald de Carvalho, entre Rua Viveiros de Castro e Av. Nossa Senhora de Copacabana, Copacabana

Horas: 16h

Senta Que Eu Empurro

Onde: Rua Dois de Dezembro, esquina com Catete, Catete

Horas: 18h

Rola Preguiçosa – Tarda Mas Não Falha

Onde: Epitácio Pessoa com Maria Quitéria, Ipanema

Horas: 18h

Grande Tijuca

Eu Sou Eu, Jacaré é Bicho D´Água

Onde: Esquina da Visconde de Abaeté com Torres Homem, VIla Isabel

Horas: 16h

Cata Latas do Grajaú

Onde: Praça Nobel, Grajaú

Horas: 18h

Banda Cultural do Jiló

Onde: Rua Pinto de Figueiredo, 26, Tijuca

Horas: 18h

Estilo: Marchinhas e Sambas Enredos

Zona Norte

Bloco do Caramuela

Onde: Praça Agripino Grieco, Méier

Horas: 16h

Acadêmicos do Juramento

Onde: Av. Vicente de Carvalho, 398, Vicente de Carvalho

Horas: 16h

Unidos do Chapadão

Onde: Travessa dos Campeões, Ramos

Horas: 19h

Bloco do Rock

Onde: Praça Iaiá Garcia, Ilha do Governador

Horas: 19h

Zona Oeste

Bloco das Piranhas do Jefinho

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 18h

Bloco da Sorveteria

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 18h

2 de Março de 2019 (Sábado de Carnaval)

Centro

Céu na Terra

Onde: Largo dos Guimarães, Santa Teresa

Horas: 7h

Estilo: Marchinhas

Cordão da Bola Preta (Abertura do Carnaval)

Onde:Av. Presidente Antonio Carlos em Frente ao Menezes Cortes, Centro

Horas: 7h

Estilo: Bloco das Antigas

Multibloco

Onde: Avenida Henrique Valadares com Rua Ubaldino do Amaral, Centro

Horas: 8h

Estilo: Mistureba de Samba, Marchinha, Olodum, Funk e Rock brasileiro

Bloco Cidade Nova

Onde: Rua Julio do Carmo, 251, Cidade Nova

Horas: 11h

Terreirada Cearense

Onde: Quinta da Boa Vista, São Cristóvão

Horas: 13h

Estilo: Ritmos nordestinos e samba

Vem Que Eu Te Carrego

Onde: Avenida Rodrigues Alves, Saúde

Horas: 14h

Dragões da Riachuelo

Onde: Rua do Senado, Centro

Horas: 14h30

Embalo de Santa Teresa

Onde: Largo do França, Santa Teresa

Horas: 15h

Carioca da Gema

Onde: Rua dos Arcos, 24 – em frente à Fundição Progresso, Lapa

Horas: 15h

Estilo: Samba

Bloco dos Serragens

Onde: Rua Adelaide Alambari, 85, Paquetá

Horas: 15h

Ô Fervo – Encontro dos Blocos (Bloco Pra Iaiá e outros)Onde: MAM Rio (Avenida Infante Dom Henrique, 85 – Parque do Flamengo)

Horas: 16h às 06h

Quanto? Entrada gratuita até às 22h / Após isso, pista é R$ 10,00 e Backstage R$ 30,00

Bloco do Camelo

Onde: Praia José Bonifácio, 175, Paquetá

Horas: 16h

Fiquei Firme

Onde: Praça Américo Brum, Saúde

Horas: 17h

Zona Sul

Amigos da Onça

Onde: Posto 3, Flamengo

Horas: 6h

Escangalha

Onde: Rua Pacheco Leão, Jardim Botânico

Horas: 8h

Empolga às 9

Onde: Av. Atlântica, 4098, Copacabana

Horas: 9h

Bloco do Show do Antônio Carlos

Onde: Rua do Russel, 434, Glória

Horas: 9h

Dois Pra Lá, Dois Pra Cá

Onde: Rua Álvaro Ramos, 11, Botafogo

Horas: 10h

Fogo na Cueca

Onde: Rua Anita Garibaldi, 60, Copacabana

Horas: 14h

Bloco do Barbas

Onde: Esquina da Rua Arnaldo Quintela com Rua Assis Bueno, Botafogo

Horas: 14h

Estilo: Bloco das Antigas

Banda Sá Ferreira

Onde: Avenida Atlântica, esquina com Sá Ferreira, Copacabana

Horas: 14h

Confraria do Peru Sadio

Onde: Avenida Atlântica, 512 (em frente ao Sindicato do Chopp), Leme

Horas: 14h

Rebarbas

Onde: Praça Mauro Duarte, Botafogo

Horas: 15h

Estilo: Marchinha

Banda de Ipanema

Onde: Rua Gomes Carneiro, Ipanema

Horas: 15h

Estilo: Bloco das Antigas

Amigos do Catete

Onde: Rua do Catete, esquina com Dois de Dezembro, Catete

Horas: 16h

Galo da Santa Clara

Onde: Rua Santa Clara, 431, Copacabana

Horas: 17h

Coração das Crianças da Rocinha

Onde: Rua 4, Próximo à Estrada da Gávea, Rocinha

Horas: 18h

Grande Tijuca

Olha Pá Mim

Onde: Praça Afonso Pena, Tijuca

Horas: 14h

Diversão Brasileira

Onde: Praça Comandante Xavier de Brito, Tijuca

Horas: 14h

Estilo: Bloco formado por dubladores

Banda do Largo da 2ª Feira

Onde: Rua Conde do Bonfim, 25, Tijuca

Horas: 15h

Afro Dan Ara

Onde: Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté, Vila Isabel

Horas: 17h

Seu Kuka

Onde: Largo Irmã Maria Marta Ward, Grajaú

Horas: 16h

Bloco Carnavalesco Infantil Sementes do Samba

Onde: Boulevard 28 de Setembro, 382, Vila Isabel

Horas: 16h

Bloco Carnavalesco Pombo Correio

Onde: Rua Visconde de Abaeté, 129,, Vila Isabel

Horas: 16h

Chora 10

Onde: Rua São Miguel, 430, Tijuca

Horas: 16h

Amigos do Wilson Alicate

Onde: Rua São Valentim, entre Barão de Ubá e Joaquim Palhares, Praça da Bandeira

Horas: 16h

Cordão Alegria da Tijuca

Onde: Rua Afonso Pena, 5, Tijuca

Horas: 18h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Carrossel de Emoções

Onde: Av. Lucio Costa, Barra

Horas: 8h

Estilo: Funk

Blocão da Barra

Onde: Praça São Perpétuo (Praça do Ó), Barra

Horas :10h

Orquestra Para Crianças

Onde: Praça da Barra Barrabonita, Recreio

Horas :10h

Deita Mas Não Dorme

Onde: Rua Caituba, Taquara

Horas: 14h

Bloco Só Te Pegando

Onde:A. Lucio Costa, 3650, Barra

Horas: 14h

Batalha dos Blocos: Afroreggae & Batucada Nosso Bloco

Onde: Posto 10, Recreio

Horas: 15h

Sou Cheio de Amor

Onde: Avenida Lucio Costa, 3300 (Barramares), Recreio

Horas: 15h

Estilo: Gospel

Rio2Amores

Onde: Rua Mario Agostinelle – Dentro do Condomínio RIO2, Curicica

Horas: 16h

Zona Norte

Verde e Branco do Zumbi

Onde: Rua Peixoto de Carvalho, Zumbi

Horas: 10h

Turma do Gato Futebol e Samba

Onde: Rua Djalma Dutra, nº 110, Pilares

Horas: 12h

Vem Comigo

Onde: Rua Itacambira com Avenida Meriti, Vila Kosmos

Horas: 13h

Unidos da Travessa Miracema

Onde: Travessa Miracema, Méier

Horas: 14h

Banda do Mackenzie

Onde: Rua Dias da Cruz, nº 561 – Clube Mackenzie, Méier

Horas: 14h

Vinil ao K7

Onde: Rua Soares Caldeira, Madureira

Horas: 15h

Bloco Honório Gurgel

Onde: Rua Américo Rocha, 1441, Honório Gurgel

Horas: 16h

Amigos da Esquina de Madureira – Fla Esquina

Onde: Praça de Magno, Madureira

Horas: 16h

Banda Penha

Onde: Avenida Lobo, entra a rua Cintra e Santiago, Penha Circular

Horas: 16h

Bloco Afro Zimbauê da Ilha

Onde: Praça da Freguesia, Freguesia

Horas: 16h

Acadêmicos do Juramento

Onde: Av. Vicente de Carvalho, 398, Vicente de Carvalho

Horas: 16h

Na Hora Que Se Vê

Onde: Praia da Rosa, em frente ao Governador Iate Clube, Tauá

Horas: 17h

Ciganas Feiticeiras de Olaria

Onde: Rua Paranhos, esquina com João Rego, Olaria

Horas: 17h

Banda do Méier

Onde: Rua Manuela Barbosa, 12, Méier

Horas: 18h

Amigos da Joaquim Méier

Onde: Rua Joaquim Méier, 213, Méier

Horas: 18h

Amigos da Esquina

Onde: Rua 2 de Fevereiro, esquina com Rua Pernambuco, Engenho de Dentro

Horas: 18h

Cantinho do Urubu

Onde: Estrada do Portela, em frente ao nº 350, Madureira

Horas: 20h

Zona Oeste

Cordão da Bola Laranja

Onde: Rua Jerônimo Barbalho, Campo Grande

Horas: 8h

Bloco do Tamanco

Onde: Rua D, 19, Padre Miguel

Horas: 11h

Na Pressão Eu Vou

Onde: Avenida Cesário de Melo, esquina com Coronel Agostinho, Campo Grande

Horas: 12h

Bloco Empurra Que Pega

Onde: Rua Barros Alcarão, 283, Pedra de Guaratiba

Horas: 15h

Morto Com Farofa

Onde: Rua Itápolis 7, Campo Grande

Horas: 15h

Caldeirão do Coqueiro

Onde: Praça do Coqueiro, Santíssimo

Horas: 16h

Lamaobloco

Onde: Rua da Floresta, 889, Sepetiba

Horas: 16h

Orquestra Para Crianças

Onde: Praça Faisão, Campo Grande

Horas: 16h

Esquenta de Padre Miguel

Onde: Travessa Santo Agostinho, 17, Padre Miguel

Horas: 17h

Tigres do Coqueiro

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 17h

D´Jorge

Onde: Rua Marco Sete, Senador Camará

Horas: 18h

Me Leva Que Eu Vou

Onde: Rua Santa Cecília c/ Silva Cardoso, Bangu

Horas: 19h

Confetes e Serpentinas

Onde: Praça Dr. Raul Capello Barrozom Pedra de Guaratiba

Horas: 19h

3 de Março de 2019 (Domingo de Carnaval)

Centro

Cordão do Boitatá

Onde: Praça XV, Centro

Horas: 11h

Estilo: Bloco das Antigas

Banda do Bairro de Fátima

Onde: Av. Nossa Senhora de Fátima (Praça Presidente Aguirre Cerda), Bairro de Fátima

Horas: 10h

Toca Rauuuul!

Onde: Praça Tiradentes, Centro

Horas: 14h

Estilo: Releituras de músicas do Raul Seixas

Explosão de Paquetá

Onde: Praça José Bonifácio, Paquetá

Horas: 14h

Só Cachaça

Onde: Rua Nabuco de Freitas, Centro

Horas: 16h

Badalo de Santa Teresa

Onde: Rua Monte Alegre, Santa Teresa

Horas: 15h

Banda da Inválidos

Onde: Rua dos Inválidos, 138, Centro

Horas: 16h

Estilo: Sambas Enredos

Afoxé Filhos de Gandhi

Onde: Praça da Harmonia, Saúde

Horas: 17h

Banda da Conceição

Onde: Praça Major Valo, Saúde

Horas: 17h

Bambas do Curuzu

Onde: São Cristovão, Centro

Horas: 16h

Zona Sul

Banda Du Rio

Onde: Posto 6, Copacabana

Horas: 8h

Batucada Abençoada

Onde: Forte de Copacabana, Copacabana

Horas: 8h

Bangalafumenga

Onde: Monumento aos Pracinhas, Aterro

Horas: 9h

Fanfinha

Onde: Praça Chaim Weizmann, Botafogo

Horas: 9h

Estilo: Infantil

Laranjada Samba Clube

Onde: Rua General Glicério, Laranjeiras

Horas: 9h

Estilo: Sambas-enredos de todos os tempos

Que Caquinha É Essa?

Onde: Bar Paz e Amor – Rua Garcia D’Ávila, 173, esquina com Rua Nascimento Silva, Ipanema

Horas: 10h

Estilo: Infantil

Areia

Onde: Posto 12, Leblon

Horas: 11h

Que Merda É Essa

Onde: Garcia D´Ávila com Nascimento Silva, Ipanema

Horas: 14h

Toco-Xona

Onde: Praia do Flamengo, 340 (Campo de Terra), Flamengo

Horas: 10h

Folia do Galo

Onde: Rua Julio de Castilho, esquina com Raul Pompéia, Copacabana, Posto 6

Horas: 13h

Estilo: Variado. Música do Bloco, Marchinhas de Carnaval e Sambas de enredo

Banda do Lidinho (infantil)Onde: Praça do Lido, Copacabana

Horas: 15h

Estilo: Infantil, desfila a frente da Banda do Lido

É Do Pandeiro

Onde: Praça São Salvador, Laranjeiras

Horas: 15h

Fanfarani

Onde: Praça Chaim Weizmann, Botafogo

Horas: 15h

Bambas do Catete

Onde: Rua do Catete, 153, Catete

Horas: 15h

Harmonia de Copacabana

Onde: Avenida Atlântica, com Siqueira Campos, Copacabana

Horas: 16h

Choppinho da Paula Freitas

Onde: Rua Paula Freitas, esquina com Avenida Atlântica

Horas: 16h

Cachorro Cansado

Onde: Praça José de Alencar, Flamengo

Horas: 16h

Ai Que Vergonha!

Onde: Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente ao Hotel Intercontinental, São Conrado

Horas: 16h

Grande Tijuca

Thriller Elétrico

Onde: Praça Barão de Drummond, Vila Isabel

Horas: 8h

Estilo: Releitura de músicas do Michael Jackson

Quer Swingar Vem Pra Cá

Onde: Praça Barão de Drummond, Vila Isabel

Horas: 9h

Marcha Nerd

Onde: Praça Xaviuer de Brito, Tijuca

Horas: 14h

Estilo: Fantasia? Não! Cosplay!

Perereca do Grajaú

Onde: Praça Edmundo Rego, Grajaú

Horas: 16h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Buda da Barra

Onde: Av. Lucio Costa, em frente ao condomínio Beton, Bondinho da Barra, Barra

Horas: 9h

Banda Alegria do Recreio

Onde: Av. Lucio Costa, 16.267, Recreio

Horas: 13h

Deita Mas Não Dorme

Onde: Rua Caituba, Taquara

Horas: 14h

Porre Certo

Onde: Rua Carimã, esquina com Rua Parintins, Praça Seca

Horas: 14h

Bohemios da Pracinha e Vital

Onde: Rua Ourem, Esquina com a Rua Calmon, Curicica

Horas: 14h

Batalha dos Blocos: Suvaco do Cristo & Empolga às 9

Onde: Posto 10, Recreio

Horas: 15h

Zona Norte

Vermelho e Branco da Z-10

Onde: Praça São Pedro, Cacuia

Horas: 9h

Cabrito Mamador

Onde: Rua São Sebastião, dENDÊ

Horas: 10h

Clubinho do Samba

Onde: Parado em frente ao Imperator – Dias da Cruz 170, Méier

Horas: 11h

Largo do Sapê

Onde: Rua Nuaçu, 19, Honório Gurgel

Horas: 12h

Dona Leopoldina Carioca

Onde: Praça Anhangá, 112, Brás de Pina

Horas: 13h

Alegria de Quintino

Onde: Rua Olina, 19, Quintino

Horas: 14h

Quem Me Viu Mentiu

Onde: Praça Jerusalém, Jardim Guanabara

Horas: 14h

Vai Tomar no Azul

Onde: Rua Pernambuco, 484, Engenho de Dentro

Horas: 15h

Birita Mas Num Cai

Onde: Bar do Julio Fragoso, Madureira

Horas: 15h

Acadêmicos do Juramento

Onde: Av. Vicente de Carvalho, 398, Vicente de Carvalho

Horas: 16h

Bloco Tchetcheca

Onde: Rua Pernambuco, 274, Engenho de Dentro

Horas: 16h

Bloco dos Palhacinhos

Onde: Estrada do Quitungo, 1221, Brás de Pina

Horas: 16h

Xodó da Piedade

Onde: Rua Silvana, esquina com Rua Mario Carpenter, Piedade

Horas: 16h

Bonecas Deslumbradas de Olaria

Onde: Rua Conselheiro Paulino, 567, Olaria

Horas: 16h

Boi de Anchieta

Onde: Praça Nazaré, Anchieta

Horas: 16h

Zona Oeste

Vem Que Eu Te Abraço

Onde: Rua da Caridade, 116,, Padre Miguel

Horas: 12h

10+ Malandros

Onde: Rua Figueiredo Camargo, 1268, Bangu

Horas: 11h

Vem Que Eu Te Abraço

Onde: Rua da Caridade, 136, Padre Miguel

Horas: 12h

Suvaco do Gato

Onde: Rua Sargento José dos Santos, 199, Paciencia

Horas: 14h

Arrastão do Monteiro

Onde: Estrada do Mato Alto, 739

Horas: 16h

Lamaobloco

Onde: Rua da Floresta, 889, Sepetiba

Horas: 16h

Queima de Bangu

Onde: Rua Agrícola, esquina com Rua Francisco Real, Bangu

Horas: 16h

Caldeirão do Coqueiro

Onde: Praça do Coqueiro, Santíssimo

Horas: 16h

Queima de Bangu

Onde: Rua Agrícola, esquina com Rua Francisco Real, Bangu

Horas: 16h

Abraço do Urso

Onde: Estrada dos Sete Riachos, 358, Santíssimo

Horas: 16h

Coroinha

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 17h

Mau Mau de Bangu

Onde: Rua Acanto, esquina com rua Ajuará, Bangu

Horas: 17h

Bloco do Boi “Só Falta Você”

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 18h

Confetes e Serpentinas

Onde: Praça Dr. Raul Capello Barrozom Pedra de Guaratiba

Horas: 19h

Mocidade de Santíssimo

Onde: Rua Augusto Brandão, Santíssimo

Horas: 19h

4 de Março de 2019 (Segunda de Carnaval)

Centro

Que Pena, Amor

Onde: Buraco do Lume, Centro

Horas: 10h

Estilo: Raça Negra e muito mais do Pagode dos Anos 90

Dinossauros Nacionais

Onde: Largo São Francisco de Paula, Centro

Horas: 12h

Estilo: Rock Nacional dos Anos 80

Sem Noção

Onde: Rua dos Arcos, em frente a Fundição Progresso, Lapa

Horas: 12h

Filhos da Martins

Onde: Praça Tiradentes, Centro

Horas: 15h

Engata no Centro

Onde: Rua Carlos de Carvalho, esquina com Rua Carlos Sampaio, Centro

Horas: 15h

A Nega Endoidou

Onde: Rua Álvaro Alvim, Centro

Horas: 16h

Associação Carnavalesca Infiéis

Onde: Largo Alexandre Herculano, Centro

Horas: 16h

Aconteceu

Onde: Largo dos Guimarães, Santa Teresa

Horas: 16h

Picada de Primeira

Onde: Rua dos Arcos, em frente à Fundição Progresso, Lapa

Horas: 16h

Estratégia

Onde: Largo São Francisco de Paula, Centro

Horas: 16h

Estilo: Releitura de músicas do Tim Maia e de outros artistas negros brasileiros

Banda da Inválidos

Onde: Rua dos Inválidos, 138, Lapa

Horas: 16h30

Bloco da Colônia

Onde: Praia José Bonifácio, 175, Paquetá

Horas: 17h

Zona Sul

Corre Atrás

Onde: Posto 11, Leblon

Horas: 8h

Sargento Pimenta

Onde: Monumento dos Pracinhas, Aterro

Horas: 8h

Estilo: Releituras de músicas do Beatles

Bloco Virtual

Onde: Av. Atlântica, 656, Leme

Horas: 8h30

Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho (Infantil)

Onde: Largo do Machado, Catete

Horas: 9h

Carvalho em Pé

Onde: Visconde de Caravelas, 22, Botafogo

Horas: 10h

Pede Passagem

Onde: Praça Santos Dummont, Gávea

Horas: 10h

Sou Cheio de Amor

Onde: Av. Atlântica, 2964, Copacabana

Horas: 11h

Estilo: Gospel

Banda Clube Nobre do Bairro Peixoto

Onde: Rua Siqueira Campos, esquina com Avenida Atlântica, Copacabana

Horas: 11h

Afoxé Raízes Africanas

Onde: Posto 6, Copacabana

Horas: 14h

Não Deixe o Rock Morrer

Onde: Rua Álvaro Ramos, 270, Botafogo

Horas: 14h

Bandinha de Ipanema (Infantil)

Onde: Praça General Osório, Ipanema (a festa ocorre dentro da praça)

Horas: 14h30

Estilo: Baile Infantil

Balança Meu Catete

Onde: Rua do Catete, 227, Catete

Horas: 15h

Boca Maldita

Onde: Rua Paula Freitas esquina com Atlântica, Copacabana

Horas: 15h

Estica do Flamengo

Onde: Rua Marques de Abrantes, em frente ao metrô do Flamengo, Flamengo

Horas: 15h

Afoxé Filhos de Gandhi

Onde: Posto 6, Copacabana

Horas: 16h

Bloco de Segunda

Onde: Rua Marques, 17, Humaitá

Horas: 16h

Estilo: Bloco das Antigas

Arteiros da Glória

Onde: Rua da Gloria em frente ao nº 190, Glória

Horas: 16h

Grande Tijuca

Raízes do Varandão

Onde: Rua Rocha Fragoso, Vila Isabel

Horas: 16h

Balanço do Jamelão

Onde: Rua Botucatu, esquina com Rua Rosa e Silva, Andaraí

Horas: 16h

Raízes do Varandão

Onde: Rua Rocha Fragoso, Vila Isabel

Horas: 16h

Bloco Balanço do Pinto

Onde: Rua Pinto de Figueiredo, 26, Tijuca

Horas: 17h

Universibloco

Onde: Rua General Canabarro, 820, Maracanã

Horas: 14h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Batalha dos Blocos: CarnaVivan & Bola Preta

Onde: Posto 10, Recreio

Horas: 11h30

Deita Mas Não Dorme

Onde: Rua Caituba, Taquara

Horas: 14h

Banda do Riviera

Onde: Rua Rosalinda Brand, Condomínio Riviera, Barra

Horas: 15h

Bloco das Divas

Onde: Avenida Lucio Costa 16,304 (Quiosque Terapia), Recreio

Horas: 15h

Zona Norte

Polvo da Ilha

Onde: Praça Iaiá Garcia, Ribeira

Horas: 9h

Banda Inimigos da Bebida

Onde: Praça Comandante Megé, Ilha do Governador

Horas: 10h

Nova Geração do Zumbi

Onde: Rua Peixoto de Carvalho, esquina com Rua Serrão, Zumbi

Horas: 11h

Seca Copo

Onde: Rua Monjolos, 546, Pitangueiras

Horas: 13h

Vem Comigo

Onde: Rua Itacambira, Vila Cosmos

Horas: 13h

Tudo Nosso

Onde: Rua Itacambira, Vila Cosmos

Horas: 13h

Turma da Paz de Madureira – TPM

Onde: Em frente ao Império, Madureira

Horas: 13h30

Banda da Constança Barbosa – Galo do Méier

Onde: Rua Constança Barbosa, em frente ao nº 212, Méier

Horas: 15h

Acadêmicos do Juramento

Onde: Av. Vicente de Carvalho, 398, Vicente de Carvalho

Horas: 16h

Papo de Cachaça

Onde: Rua Dias da Cruz, nº 269, Méier

Horas: 16h

Acabou o Amor

Onde: Rua Domingos Mundin, em frente a Cedae, Tauá

Horas: 18h

Zona Oeste

Lamaobloco

Onde: Rua da Floresta, 889, Sepetiba

Horas: 16h

Os 300

Onde: Largo da Tapiranga, Padre Miguel

Horas: 16h30

Vermelho e Preto Coirmãos

Onde: Rua Helianto, Padre Mgiuel

Horas: 17h

Tigres do Coqueito

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 17h

Bloco do Boi “Só Falta Você

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 18h

Boêmios de Sepetiba

Onde: Praia de Sepetiba (Bar do Zezinho), Sepetiba

Horas: 18h

Confetes e Serpentinas

Onde: Praça Dr. Raul Capello Barrozo, Pedra de Guaratiba

Horas: 19h

Mocidade Unida de Magalhães Bastos

Onde: Estrada General Canrobert da Costa, esquina com Rua Carinhanha, Magalhães Bastos

Horas: 20h

5 de Março de 2019 (Terça de Carnaval)

Centro

Carmelitas

Onde: Largo do Curvelo, Santa Tereza

Horas: 8h

Estilo: Bloco das Antigas

Fervo da LUD

Onde: Av. 1º de Março, Centro

Horas: 8h

Estilo: Ludmila, minha gente

Cheiro na Testa

Onde: Largo dos Guimarães, Santa Teresa

Horas: 11h

Auê (Bloco Pra Iaiá)

Onde: HUB RJ, Avenida Professor Pereira Reis, 50 – Santo Cristo

Horas: 16h às 04h

Quanto? 2° lote – R$ 20,00 (aueterca.eventbrite.com.br)

Bambas do Curuzu

Onde: Rua Curuzu, 80, São Cristóvão

Horas: 16h

Banda das Quengas

Onde: No meio da Washington Luís, Lapa

Horas: 16h

Enxota que eu vou

Onde: Praça Tiradentes, Centro

Horas: 16h

Banda da Inválidos

Onde: Rua dos Inválidos, 138, Lapa

Horas: 16h30

Bloco dos Primos

Onde: Praça Ex-Combatentes, Paquetá

Horas: 17h

Saymos do Egyto

Onde: Largo do Boi Tolo, Rua do Mercado, 23, Centro

Horas: 17h

Turma do Copo

Onde: Praça José Bonifácio, Paquetá

Horas: 17h

Zona Sul

A Rocha

Onde: Praça Santos Dummont, Gávea

Horas: 8h

Vagalume O Verde

Onde: Rua Jardim Botânico com Pacheco Leão, Jardim Botânico

Horas: 8h

Rio Maracatu

Onde: Posto 8, Ipanema

Horas: 8h

Estilo: Maracatu

Bagunça Meu Coreto

Onde: Praça São Salvador, Laranjeiras

Horas: 9h

Sobrinhos do Tio Bio

Onde: Av. Delfim Moreira – altura da Rua Rita Ludolf, Leblon

Horas: 9h

Cardosão de Laranjeiras

Onde: Rua Cardoso Junior com Rua das Laranjeiras, Laranjeiras

Horas: 11h

Estilo: Bloco das Antigas

Orquestra Voadora

Onde: Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões – Coreto Modernista, Aterro

Horas: 13h

Mocidade Dependente de Deus

Onde:Praia do Flamengo, em frente ao número 72, Flamengo

Horas: 14h

Estilo: Gospel

É Tudo ou Nada?

Onde: Rua Voluntários da Pátria 448 , Humaitá

Horas: 12h

Estilo: Formado por antigos alunos do Pedro II

Empurra Que Pega do Leblon

Onde: Avenida Delfim Moreira, Leblon

Horas: 13h

Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo

Onde: Largo do Machado, Catete

Horas: 14h

Último Gole

Onde: Parque dos Patins, Lagoa

Horas: 14h

Banda do Peru Pelado

Onde: Rua República do Peru, Copacabana

Horas: 15h

Estilo: Tradicional, são cerca de 60 músicos entre metais e percussão

Meu Bem, Volto Já!

Onde: Avenida Princesa Isabel, esquina com a Viveiros de Castro, Leme

Horas: 15h

Clube do Samba

Onde: Avenida Atlântica, esquina com Santa Clara, Copacabana

Horas: 15h

Bloco do UH

Onde: Praca Serzedelo Correa, 7, Copacabana

Horas: 15h

Banda de Ipanema

Onde: Praça General Osório, Ipanema

Horas: 15h

Estilo: Bloco das Antigas

Cabeça de Chave da Rua Duvivier

Onde: Rua Duvivier, 37, Copacabana

Horas: 16h

Banda da Glória

Onde: Rua da Glória,180, Glória

Horas: 16h

Bicho Solto com Desculpa Pra Beber

Onde: Estacionamento do Cobal do Humaitá, Humaitá

Horas: 17h

ASPA-Associação Amigos da Sueca da Pedro Américo

Onde: Rua Pedro Américo, 371, Catete

Horas: 17h

Chifroroso

Onde: Rua 2, 60, Rocinha

Horas: 19h

Grande Tijuca

Quero Exibir Meu Longa

Onde: Praça Gabriel Soares, Tijuca

Horas: 10h

Se Me Der, Eu Como

Onde: Praça da Medalha Milagrosa, Tijuca

Horas: 14h

Mulheres da Vila

Onde: Av. 28 de Setembro, esquina com Gonzaga Bastos, Vila Isabel

Horas: 15h

Banda do Largo da Segunda Feira

Onde: Rua Conde de Bonfim, 25, Tijuca

Horas: 15h

Banda da Saens Peña

Onde: Rua Desembargador Izidro, nº 4, Tijuca

Horas: 16h

Banda do Andaraí

Onde: Rua Maxwell, 542, Andaraí

Horas: 16h

Cata Latas do Grajaú

Onde: Praça Nobel, Tijuca

Horas: 18h

Foliões do Verdun

Onde: Rua Barão de Mesquita, 1069, Grajaú

Horas: 18h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Banda da Nega

Onde: Avenida Lucio Costa, 6200, Barra

Horas: 14h

Bloco dos Cachaças

Onde: Avenida Lucio Costa, em frente ao número 3.604, no Calçadão, Barra

Horas: 14h

Deita Mas Não Dorme

Onde: Rua Caituba, Taquara

Horas: 14h

Batalha dos Blocos: Turbilhão Carioca & Estratégia

Onde: Posto 10, Recreio

Horas: 11h30

Gambá Cheiroso

Onde: Rua Bruno Giorgi, Rio2

Horas: 16h

Zona Norte

Batuke de Batom

Onde: Praça Iaiá Garcia, Ribeira

Horas: 10h

Alegria do Guarabu

Onde: Rua Luis Gomes (Pedreira), Jardim Carioca

Horas: 13h

Meu Peru é Seu

Onde: Rua Padre Manuel da Nóbrega, Piedade

Horas: 13h

Ninho dos Cobras

Onde: Rua Carvalho de Souza, embaixo do Viaduto de Madureira, Madureira

Horas: 13h

Rebola Preta

Onde: Rua Barbosa, 350, Cascadura

Horas: 14h

Banda Carnavalesca Flack

Onde: Rua Magalhães de Castro, 6, Riachuelo

Horas: 16h

Acadêmicos do Engenho de Dentro

Onde: Rua Venâncio Ribeiro, nº 585, Engenho de Dentro

Horas: 16h

Acadêmicos do Juramento

Onde: Av. Vicente de Carvalho, 398, Vicente de Carvalho

Horas: 16h

Bloco do Limão do Jardim América

Onde: Praça Rivadavia C Maia, Jardim América

Horas: 16h

Canela Fina

Onde: Rua Pedro Reis,Quintino

Horas: 16h

Bonecas Deslumbradas de Olaria

Onde: Rua Conselheiro Paulino, 567, Olaria

Horas: 16h

Tribo Cacuia

Onde: Estrada do Cacuia c/ Estrada do Galeão

Horas: 16h

Block´n Roll

Onde:Praça Iaiá Garcia, Ribeira

Horas: 17h

Estilo: Oras, rock´n roll!!!

Bloco do Tramela

Onde: Rua João Pinheiro, 605, Piedade

Horas: 17h

Bloco da Colheita

Onde: Rua João Pinheiro, 100, Piedade

Horas: 18h

Cantinho do Urubu

Onde: Estrada da Portela, em frente ao número 350, Madureira

Horas: 20h

Zona Oeste

Banana Com Queijo

Onde: Rua Tecobé, Realengo

Horas: 15h

Bloco do Galho

Onde: Rua Abílio Barreto (início), Guaratiba

Horas: 16h30

Banguçando o Coreto

Onde: Rua Abaeté, esquina com Rua Francisco Real, Bangu

Horas: 17h

Bloco do Boi “Só Falta Você”

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 18h

Confetes e Serpentinas

Onde: Praça Dr. Raul Capello Barrozom Pedra de Guaratiba

Horas: 19h

6 de Março de 2019 (Quarta de Cinzas)

Centro

Me Enterra na Quarta

Onde: Rua Áurea, Santa Teresa

Horas: 15h30

Planta na Mente

Onde: Praça Cardeal Câmara (Arcos da Lapa, Lapa)

Horas: 16h20

Zona Sul

Filhos da PUC

Onde: Posto 12 ao 11, Leblon

Horas: 14h

Batuque das Meninas

Onde: Largo do Machado, Catete

Horas: 15h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

O Bloco Mais Foda do Mundo

Onde: Av. Lúcio Costa, 3.330, Barra

Horas: 8h

Batalha dos Blocos

Onde: Av. Lúcio Costa, na altura do Posto 10, Recreio

Horas: 10h

Guri da Merck

Onde: Praça da Merck, Taquara

Horas: 16h

Zona Norte

Ainda Aguento

Onde: Praia da Engenhoca, Ilha do Governador

Horas: 11h

Chave de Ouro

Onde: Rua Adolfo Bergamini (Chave de Ouro), Engenho de Dentro

Horas: 15h

Banda do Village

Onde: Rua Luiz Sá, 205, Village

Horas: 16h

8 de Março de 2019 (Sexta)

Centro

Só Tamborins

Onde: Travessa Mosquera, Lapa

Horas: 18h

Estilo: Como o nome diz, só tamborins

Zona Norte

Boco do Brow

Onde: Praça Iaiá Garcia

Horas: 18h

9 de Março de 2019 (Sábado das Campeãs)

Centro

Bloco das Poderosas

Onde: Rua Primeiro de Março, Centro

Horas: 7h

Quizomba

Onde: Rua dos Arcos, Lapa

Horas: 10h

Chulé de Santa

Onde: Largo do Curvelo, Santa Teresa

Horas: 10h

Eu Amo Cerveja

Onde: Embaixo do Arcos da Lapa, Lapa

Horas: 13h

O Fervo

Onde: Rua Quintino do Vale, Estácio

Horas: 14h

Unidos do Caraxué

Onde: Rua Cerqueira, 74, Paquetá

Horas: 15h

Berço do Samba

Onde: Travessa Mosqueira, Lapa

Horas: 16h

Mistura de Santa

Onde: Mirante do Rato Molhado, Santa Teresa

Horas: 17h

Zona Sul

Bafafá

Onde: Praia de Ipanema, em frente ao Posto 9, Ipanema

Horas: 9h

Se Essa Rua Fosse Minha

Onde: R. Paulo VI, S/N – Flamengo

Horas: 10h

Sem Saída

Onde: Rua General Severiano, 76, Botafogo

Horas: 14h

Sufridos de Copacabana

Onde: Praça Manuel Campos da Paz, Copacabana

Horas: 16h

Pela Saco

Onde: Praça Corumbá, Botafogo

Horas: 17h

Mulheres de Chico

Onde: Costão do Leme, Leme

Horas: 16h

Estilo: Releitura de músicas do Chico Buarque

Grande Tijuca

Superbacana

Onde: Praça Afonso Pena, Tijuca

Horas: 14h

Estilo: Releituras das músicas da Tropicália (Caetano, Gil, Mutantes, Tom Zé, Gal, Jorge Ben Jor…)

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Toco Cru Pegando Fogo

Onde: Av. Lúcio Costa, 3.300, Barra

Horas: 12h

É Pequeno Mas Não Amolece

Onde: Praça Professor Henrique Niremberg, Recreio

Horas: 14h

Casa dos Partideiros

Onde: Rua Soldado Lino, Anil

Horas: 17h

Zona Norte

Vem Comigo Cachaçada

Onde: Rua Paramopama, em frente ao restaurante Bom Demais, Ribeira

Horas: 13h

Sambado no Miudinho

Onde: Rua Soares Caldeira, Madureira

Horas: 14h

Sepulta Carnaval

Onde: Rua Dr. Bulhões, 660, Engenho de Dentro

Horas: 14h

Fuzuê… Sõ Alegria Pra Você!!!

Onde: Rua Chapadinha, 2, Del Castilho

Horas: 16h

Banda Devassa

Onde: Rua Patagônia, 75, Penha

Horas: 16h

Zona Oeste

Os 300

Onde: Largo da Tapiranga, Padre Miguel

Horas: 16h30

Bloco da Ressaca

Onde: Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro, Pedra de Guaratiba

Horas: 17h

10 de Março de 2019 (Domingo)

Centro

Monobloco

Onde: Rua Primeiro de Março, Centro

Horas: 8h

Bonde da Folia

Onde: Rua Fonseca Guimarães, 8, Santa Teresa

Horas: 12h

Boêmios da Lapa

Onde: Rua Alcindo Guanabara, 15, Lapa

Horas: 14h

Unidos do Rego Barros

Onde: Rua Rego Barros, 72

Horas: 16h

Zona Sul

Conjunto Habitacional Barangal

Onde: Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 9, Ipanema

Horas: 9h

Fofoqueiros de Plantão

Onde: Rua Jardim Botânico, esquina com Pacheco Leão, Jardim Boânico

Horas: 10h

Broxadão a Hora é Essa

Onde: Avenida Atlântica, esquina com Figueiredo de Magalhães, Copacabana

Horas: 14h

Boka de Espuma

Onde: Rua Marques de Olinda, entre a Bambina e Rua Muniz Barreto, Botafogo

Horas: 16h

Grande Tijuca

Aí Sim!

Onde: Praça Xavier de Brito, Tijuca

Horas: 14h

Estilo: Homenagem a banda Forfun.

7 de Paus

Onde: Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté, Vila Isabel

Horas: 16h

Barra, Recreio e Jacarepaguá

Tô no Recreio

Onde: Avenida Lúcio Costa, Posto 10, Recreio

Horas: 16h

Zona Norte

União dos Blocos da Ilha do Governador

Onde: Praça Iaiá Garcia Ribeira

Horas: 10h

Quem Vai, Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta

Onde: Praça Jerusalém, Jardim Guanabara

Horas: 18h

Zona Oeste

Malukos da Beira Rio

Onde: Travessa Laranja, Vila Kennedy

Horas: 14hBangay FoliaOnde: Rua Figueiredo Camargo, Praça da Kibon, BanguHoras: 16hTamo Junto in Folia

Onde: Rua Figueiredo Camargo com Rua Irerê, Padre Miguel

Horas: 16h