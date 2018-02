Agora, atriz? Pabllo Vittar estreia em ‘Crô’

Na sequência do longa protagonizado por Marcelo Serrado a Drag Queen faz uma participação especial junto com nada mais, nada menos do que Preta Gil. Babado fortíssimo!

– A gente vai arrasar muito nesse filme. Vou cantar com Preta Gil e chamar Crô para o palco, só rebolando – adiantou o artista Maranhense

Na divertida continuação “Crô em Família”, o mordomo Gay criado por Aguinaldo Silva, para a novela Fina Estampa (2011-2012), passa por uma crise existencial. Bem sucedido com sua escola de etiqueta, mas sem família e carente, ele fica a mercê de supostos parentes como Orlando (Tonico Pereira) e Marinalva (Arlete Salles), risada certa.

Com Preta Gil ao lado, Pablo brincou e publicou nas redes sociais vários momentos. Assim como Preta que em vídeo de Serrado, mandou: “Close certíssimo! Filmagem mais que especial para o filme “Crô”, do meu Pabllo, Um babado”. O lançamento está previsto para julho de 2018.

